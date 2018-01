Obeta se spektakel na Krvavcu: Večerja v gondolah in michelinski prigrizki

Gourmet na snegu letos razširjen še na Ljubljano

26. januar 2018 ob 16:44

Krvavec,Ljubljana - MMC RTV SLO

Letošnji Gourmet Cup na Krvavcu bo najambicioznejši doslej - na samo, da bodo smučarjem ta konec tedna kuhali z Michelinovimi zvezdicami ozaljšani kuharji, dogodek bo s strokovnimi konferencami in gala večerjo razširjen še na Ljubljano.

Gre za dogodek, ki ga pri nas še ni bilo, organiziran pa je po vzoru podobnih ski gourmet dogodkov, ki so se že dodobra uveljavili po tujih smučarskih letoviščih, predvsem v Alta Badii, kjer so to izpilili do perfekcije.

Vse skupaj bo pri nas letos trajalo kar štiri dni, z začetkom jutri, ko bo Gourmet Cup 2018 otvorila trojica kuharskih mojstrov Bine Volčič (Monstera), Luka Jezeršek (Gostinstvo Jezeršek) in slaščičar Karim Merdjadi (sodniški trio nove sezone MasterChefa) z večerjo na zajli. Zadeva ni nova, saj gre za že uveljavljen koncept Hiše Jezeršek, pri katerem gostje večerjajo v soju sveč kar na gondoli na Krvavec.

Kuharji na strminah

Osrednji del bo potekal v nedeljo, ko bo od 11. do 15. ure na Krvavcu potekal t. i. gourmet na snegu s sedmimi domačimi in tujimi kuharskimi mojstri.

Za smučarje bodo vrhunske jedi pripravljali svetovni prvak v pripravi testenin Jure Tomič (Ošterija Debeluh), Igor Delak (Mochoritsch, Avstrija), David Bucik (Gredič) in Ana Šušteršič (Jezeršek gostinstvo) ter trije italijanski mojstri - Guiseppe Mancino (Il Piccolo Principe, dve Michelinovi zvezdici), Ivan Bombieri (Ristorante La Taverna, ena Michelinova zvezdica) in Cesare Battisti (Ristorante Ratanà). Cena krožnikov bo 4 evre.

V Ljubljani na grad

Dogajanje se bo v ponedeljek začasno preselilo na Ljubljanski grad, kjer bodo od 9. ure naprej potekale strokovno-izobraževalne konference pod vodstvom najboljše kuharice na svetu Ane Roš s številnimi domačimi in mednarodnimi gosti, med katerimi bosta tudi Paolo Marchi, najvplivnejši italijanski kuharski kritik in lastnik blagovne znamke Identità Golose ter Enrico Dandolo, naslednik kuharskega imperija Marchesi in prvi kuhar v Italiji, ki je v svoji restavraciji pridobil tri Michelinove zvezdice.

Med drugim bo govora o potencialu Slovenije kot kulinarične destinacije in o izobraževanju ter kadrovanju v gostinstvu in turizmu, kar je nedvomno ena bolj perečih tem pri nas na tem področju.

Dan bo sklenila (nemudoma razprodana) gala "doživljajska" večerja za 120 gostov z Ano Roš, Luko Jezerškom in 28-letnim Philipom Rachingerjem, verjetno najobetavnejšim in najodmevnejšim mladim kuharjem Avstrije, ki ustvarja v družinski restavraciji Mühltalhof v Zgornji Avstriji.

Zaključek s tekmo in zabavo

Letošnji velikopotezni Gourmet Cup se bo sklenil v torek na Krvavcu - posebnemu zajtrku z Janezom Bratovžem (JB) ob 8. uri bo sledila smučarska tekma za Audi Pokal Gourmet, nato pa so vsi udeleženci in obiskovalci vabljeni na gourmet na snegu, na katerem bo prigrizke pripravljala nova serija slovenskih kuharskih mojstrov - Marko Pavčnik (Pavus), Luka Košir (Grič), Tomaž Bolka (Krištof), Boštjan Trstenjak (Cubo), Ilija Pejić (Golf Club Tarvisio), Ksenija Krajšek Mahorčič (Gostilna Mahorčič) in Srečko Kunst (Gostilna Šempeter).

Dogajanje se bo z zaključno zabavo na spodnji postaji žičnice Krvavec verjetno raztegnilo še pozno v večer.

Več o programu in lokacijah pa na uradni spletni strani www.gourmetcup.si.

