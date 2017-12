Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! V In Your Pocket so sicer spomnili še, da njihovi mednarodni mestni vodiči letos obeležujejo 25. obletnico obstoja, v Ljubljani pa bodo prihodnje leto praznovali 10-letnico. Foto: BoBo "Nočno življenje je dodana vrednost in eden izmed najpomembnejših dejavnikov turistične ponudbe naše prestolnice," poudarjajo v organizaciji In Your Pocket. Foto: BoBo Dodaj v

Od Žmauca do Olimpija bureka: najboljše nočne postojanke v Ljubljani

Nova lestvica organizacije In Your Pocket

1. december 2017 ob 14:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Oblikovalci mestnih vodičev In Your Pocket so razglasili najboljše točke nočnega življenja v Ljubljani za leto 2018. Med zmagovalci so Žmauc, Kavarna Rog, Dvorni bar, K4, Pivnica Union, Hard Core Club, Bilijardna hiša, Gala hala, Kino Šiška in Olimpija burek.

"Nočno življenje je dodana vrednost in eden izmed najpomembnejših dejavnikov turistične ponudbe naše prestolnice," poudarjajo v organizaciji In Your Pocket. "V očeh gostov šteje vse - od splošnega vtisa mesta, gostoljubnosti, alternativnih barov, kavarn, diskotek in klubov za odrasle, do kulinarične ponudbe, možnosti polnočnih prigrizkov in kulturnega turizma, ki jih ponujajo koncertna prizorišča."

Ljubljana je mesto, kjer lahko po njihovih zagotovilih vsak najde zabavo po svojem okusu. V naboru 10 kategorij so s pomočjo glasov lokalnih prebivalcev izbrali najboljša večerna prizorišča. Izbor Best Nightlife in Ljubljana 2018 je potekal na spletni strani mednarodnih mestnih vodičev In Your Pocket od 15. oktobra do 15. novembra, za svoja najljubša prizorišča v mestu pa je glasovalo 10.000 ljudi.

Najboljši bar v Ljubljani je tako Žmauc, sledita mu Centralna postaja in Lepa žoga. Najboljši lounge bar je Kavarna Rog, ki ji sledita As Aperitivo in Sputnik. Najboljši vinski bar je Dvorni bar, za katerim sta se uvrstila Wine Bar Šuklje in Movia.

V kategoriji najboljšega kluba je slavil K4, za njim sta Cirkus in Cvetličarna. Najboljši pub v Ljubljani je po ocenah obiskovalcev Pivnica Union, drugo in tretje mesto zasedata Cutty Sark in Sax Pub. Za zabavo odraslih (adult entertainment) najbolje poskrbi Hard Core Club, dobro pa se odrežeta tudi Escape in Rocco.

Za nočno razvedrilo (late night leisure) sodelujoči v glasovanju predlagajo, naj se turisti in domačini odpravijo v Biljardno hišo, sledita Kolosej in Klub 300. Najboljše alternativno prizorišče je Gala hala, ki ji sledita Tiffany in Channel Zero. Najboljše prizorišče za živo glasbo so Kino Šiška in za njim Cvetličarna ter Orto bar, najboljši prigrizek pa ponoči nudijo Olimpija burek, Nobel burek in Hot Horse.

K. K.