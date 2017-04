Osramočeni United Airlines spreminja politiko - 10.000 dolarjev, če se odrečete sedežu

Vrsta ukrepov po incidentu z nasilno odstranitvijo

27. april 2017 ob 10:39

Chicago - MMC RTV SLO

Po debaklu United Airlinesa, ki si je v začetku meseca naredil precej slabo reklamo, ko so zaradi prenatrpanega letala z enega od sedežev nasilno odstranili potnika s plačano vozovnico, ta ameriška letalska družba zdaj spreminja politiko v primeru čezmernega števila rezervacij (t. i. overbooking).

Kot so sporočili iz UA-ja, bodo zdaj potnikom ponudili vse do 10.000 dolarjev, če se na prepolnih letih odpovedo svojemu sedežu. Do zdaj je bila ta postavka 1.300 dolarjev, a 9. aprila, ko je na letu iz Chicaga v Louisville do omenjenega incidenta prišlo, je bila najvišja ponudba posadke 800 dolarjev. Trije potniki so ponudbo sprejeli, četrtega niso našli, zato je o njem odločil žreb.

Do spremembe prihaja v okviru revizijskih postopkov, ki jih je sprožila preiskava dogodka, ki je odmeval po vsem svetu, United Airlines pa očrnil kot potnikom neprijazno družbo.

Poleg krepkega povišanja odškodnine so pri UA-ju sprejeli še vrsto drugih ukrepov. Od zdaj naprej za odstranjevanje potnikov ne bodo več uporabljali organov kazenskega pregona, že posedenih potnikov ne bodo neprostovoljno izkrcavali, osebje pa bo moralo opraviti posebno usposabljanje za rokovanje z "najtežjimi situacijami", navaja BBC.

Piarovska nočna mora

Žrtev nasilne odstranitve, dr. David Dao, 69-letni zdravnik iz Kentuckyja vietnamskih korenin, ki se po žrebu ni hotel umakniti z letala, saj je bil naslednji dan dežuren v ambulanti, je izgubil dva sprednja zoba in utrpel zlom nosu, ko so ga varnostniki zvlekli z letala. Vse skupaj so s svojimi mobilnimi telefoni posneli ogorčeni potniki, posnetek pa si je na spletu ogledalo več milijonov ljudi.

Daov odvetnik je kasneje povedal, da je bila za dr. Daa celotna izkušnja "bolj grozljiva in moreča, kot kar je doživljal, ko je zapuščal Vietnam". Dogodek je privedel do večjih demonstracij na čikaškem letališču O'Hare in obtožb rasizma ter stisnil UA, ki se je sprva še kar branil, da si je bil Dao za nastalo situacijo sam kriv, v kot.

A tu se aprilska piarovska nočna mora za UA še ni končala - že pred incidentom z Daom se je nanje na družabnih omrežjih vsul pogrom, ko so dvema dekletoma prepovedali vkrcanje na letalo, ker sta nosili pajkice. Ko sta se preoblekli v "dostojnejšo" opravo, so ju spustili na krov.

Kmalu po dogodku z dr. Daom je nato enega od potnikov pičil škorpijon, ki se je skrival v prostoru za prtljago, včeraj pa so sporočili, da preiskujejo pogin kunca velikana, ki so ga prevažali na enem od njihovih letal. 90 centimetrov velikega kunca Simona, enega največjih na svetu, so našli mrtvega v prostoru za prtljago na letu od Londona v Chicago.

K. S.