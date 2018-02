Pasja obara, enolončnica, juha - v Pjongčangu se jé (tudi) pasje meso

Za prehranjevanje Južni Korejci ubijejo 2,5 milijona psov letno

11. februar 2018 ob 10:48

Pjongčang - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Čeprav je južnokorejska vlada restavracijam v Pjongčangu ponudila denarno nadomestilo za to, da med olimpijskimi igrami ne bi stregli jedi iz pasjega mesa, sta ponudbo sprejela le dva lokala izmed 12. Mnogi verjamejo, da ima pasje meso zdravilni učinek.



Veliko mednarodnih skupin in združenj za varstvo in zaščito živali je pred začetkom zimskih olimpijskih iger prireditelje pozvalo, naj med igrami obiskovalcem ne ponujajo pasjega mesa. Zaradi prehranjevanja vsako leto ubijejo več kot dva milijona psov, po državi pa obstaja kar 17.000 pasjih farm. Država je delno popustila pritiskom in lastnike dejansko pozvala k umiku tovrstne ponudbe, a (skoraj) brez uspeha, saj je pasje meso še mogoče najti na jedilnikih.

Obara, enoločnica, juha

Zamenjava pasjega mesa za prašičje ali kozje se ni obnesla, saj so restavracije trdile, da bi bile v tem primeru ob posel, s tem pa bi bil lahko ogrožen njihov obstoj. Na jedilnih listih so tako še vedno jedi iz pasjega mesa: zdravilno-krepčilna obara boshintang, hranilna enolončnica yeongyangtang in celoletna juha sacheoltang. Kljub mednarodnim kampanjam ljubiteljev živali številni, zlati starejši Južnokorejci, obravnavajo pasje meso kot posebno poslastico z zdravilnimi učinki, uživanje pasjih penisov pa naj bi spodbujalo moško spolno moč.

Uradni Seul: Pasje meso je "ostudno"

Več ameriških in britanskih televizijskih hiš je tik pred olimpijskimi igrami prikazalo za oči zahodnih gledalcev brutalne prizore v premajhnih kletkah nagnetenih psov vseh starosti in pasem, ki jih prodajalci ponujajo kupcem za prehrano. Ocenjujejo, da samo v Južni Koreji v namen prehranjevanja ubijejo 2,5 milijona psov na leto. Južnokorejska vlada kljub pozivom ni prepovedala pasjih farm niti ne posebnih tržnic, na katerih na najbolj brutalne načine pokončajo pse ter jih nato pripravijo za uživanje. Dejali so le, da je pasje meso, podobno kot meso kač, "ostudno". Še vedno deluje največja južnokorejska pasja tržnica Moran v Seongnamu v bližini Seula, na kateri prodajajo pse in njihove mladičke za prehrano, čeprav so od odgovornih prihajala zagotovila, da jo bodo zaprli. Na omenjeni tržnici na leto prodajo okoli 80.000 psov.

Zahodni vplivi so zaveli tudi v tradicionalnih ukoreninjenih navadah na Korejskem polotoku. Za mlade Južne Korejce je uživanje živalskih ljubljencev za prehrano tabu tako kot med njihovimi zahodnimi vrstniki. Predsednik Južne Koreje Mun Dže In je od lani lastnik štiriletnega mešanca iz zavetišča, ki so ga rešili iz pasje farme. A uživanje pasjega mesa kljub olimpijskim igram in veliki medijski izpostavljenosti ostaja južnokorejska resničnost.

Ameriška televizijska mreža CNN navaja podatke organizacije Humane Society International, da v Južni Koreji deluje kar 17.000 pasjih farm, na katerih vzrejajo pse zaradi njihovega mesa. CNN ob tem tudi navaja, da je peticijo na portalu change.org, ki zaradi krutega ravnanja in nadaljnje uporabe psov za prehrano poziva k bojkotu zimskih olimpijskih iger v Južni Koreji, podpisalo že skoraj pol milijona ljudi.

Nekateri športniki izrazili ogorčenje

Proti sporni praksi so pozvali tudi nekateri udeleženci olimpijskih iger. Kanadska umetnostna drsalka Meagan Duhamel je lani iz Južne Koreje pred smrtjo rešila in posvojila psa, nadela mu je ime Moo-tae. Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn je svojo psičko, španjelko Lucy, ki ji dela družbo in krajša urice v hotelskih sobah med tekmovanji, pripeljala na novinarsko konferenco v Pjongčangu.

"Vzreja živali za prehrano je napačna, če gre za krave, prašiče ali pse. V naši kulturi v Severni Ameriki res ni običajno, da bi pse ubijali in jedli. Psi so naši najboljši prijatelji in spremljevalci. Res si ne moremo zamisliti, da bi se kaj groznega zgodilo našim ljubljencem," je prek družbenih omrežij sporočili Duhamelova, veganka in ljubiteljica živali.

A. P. J.