Pattaya - prestolnica seks turizma

Vojaška hunta si želi popraviti podobo letovišča

29. marec 2017 ob 08:27

Pattaya - MMC RTV SLO/Reuters

Pattaya, razvpito tajsko letoviško mesto, že desetletja slovi po prav posebni vrsti turizma. Spolnemu. "Mesto greha" in "svetovna prestolnica seksa", kot pravijo Pattayi, je v isti meri izhodišče popotnikov za tajske otoke kot je žurerska meka, kamor prihajajo Zahodnjaki na mesene užitke.

Tajske oblasti skušajo zdaj to podobo Pattaye izboljšati in so v ta namen ta konec tedna v mestu lansirale t. i. "srečno območje" ("happy zone") z maskotami, oblečenimi v nasmejane ribe, in policijskim rock bandom.



Protislovja Pattaye zgovorno razodevajo izziv, s katerim se spopada Tajska - kako se lotiti najbolj problematične plati svoje turistične industrije, ki je hkrati uradno obsojana in ključna za tajsko gospodarstvo. "Rad bi, da ljudje vidijo, da nismo taki, kot govorijo. Ne dovoljujemo prostitucije v prostorih, namenjenih zabavi," je novinarjem povedal provincialni guverner Pakkaratorn Teianchai v zloglasni pattayski rdeči četrti, imenovani Walking Street.

Tu ženske oblegajo tujce in jim ponujajo seks za 2.000 bahtov (60 dolarjev). Spet druge so postavljene v vrsto in oštevilčene, da stranke lahko izbirajo kot v mesnici. Maserke v oprijetih minikrilih ponujajo masaže s "srečnim koncem", ki nimajo nič skupnega s srečnimi območji, ki jih propagirajo oblasti. "Vsi si skušamo tu samo služiti svoj kruh," je za Reuters povedala 35-letnica iz vasi v osrednji Tajski, oštevilčena s številko "136". "Raje bi bila natakarica, a potem ne bi mogla poslati svojih otrok v šolo, pa si želim, da bi imeli boljšo prihodnost od te."

Seks turizem že v času vietnamske vojne

Seks turizem sicer ne raste tako hitro kot ostali sektorji tajske turistične industrije - edina svetla točka gospodarstva, ki je po vojaškem udaru leta 2014 najpočasnejše od vseh večjih držav

jugovzhodne Azije. Uradnih številk za seks turizem ni, je pa lahko eden od kazalnikov razmerje med ženskimi in moškimi obiskovalci. Leta 2012 je bilo skoraj šest moških obiskovalcev na štiri ženske - leta 2015 pa je bilo razmerje praktično izenačeno.

Seks turizem se je v Pattayi začel že v 70. letih, ko so se v to letovišče južno od Bangkoka na oddih zatekali ameriški vojaki med vietnamsko vojno. A prostitucija na Tajskem je v isti meri vidna tudi v Bangkoku in nekaterih drugih letoviščih. Po podatkih Združenih narodov iz leta 2014 je na Tajskem več kot 120 tisoč spolnih delavk, po nekaterih ocenah pa je ta številka še enkrat večja. Poleg tega niso vse ženske, ki soplačane za spolne usluge, prostitutke za polni čas in meje so pogosto zabrisane. Glede na to, da je na Tajskem minimalna dnevna plačna postavka 305 bahtov (8,8 dolarja), je priložnost zaslužiti nekajkrat več od tega seveda mamljiva, še posebej za dekleta iz revnih slojev.

Policijska akcija v Pattayi

Do zadnje v vrsti policijskih akcij v Pattayi je prišlo po februarskih člankih o prostituciji v Pattayi v tujih medijih, ki so močno razhudili vodjo vojaške hunte Prayutha Chan-ocho, za katerega je vpeljava reda in discipline mantra. Oblasti so izvedle racije v več barih, lastnike in prostitutke pa oglobili. Turiste, ki so prišli v Pattayo po seks, je bilo tako strah oditi na ulico, da so raje ostali v svojih hotelih, poulični prodajalci in trgovine so imeli porazen obisk. Denar, ki priteka v mesto zaradi spolnega turizma v vse pore, vključno v vladne agencije in policijo, je nenadoma usahnil.

"Srečna območja" je mehkejši način poskusa urejanja Pattye. Če bo ukrep deloval v glavni rdeči četrti, bodo koncept razširili še na stranske ulice. Lokale in poslovalnice v srečnem območju

naprošajo, naj bolj poskrbijo za občutek varnosti, okrepili so patrulje, policija pa je lansirala mobilno aplikacijo za obiskovalce, če bodo potrebovalil njihovo pomoč. "To je pionirski projekt, s katerim želimo organizirati turistično destinacijo, jo povzdigniti in promovirati kakovostni tajski turizem," je povedal pattayski policijski načelnik Apichai Krobpetch. "Izkoreniniti nameravamo tudi prostitucijo."

Zazdaj o kakšnih drastičnih premikih na tem področju iz Pattaye še ne poročajo. Tamkajšnja spolna industrija je pač atrakcija - tako za tiste, ki v njej aktivno sodelujejo kot tudi za tiste, ki nanjo gledajo zgolj kot na slikovito in nepogrešljivo tajsko kuliso.

K. S.