Po 65 letih slovo ikonične Kraševe prodajalne na Čopovi

Prodajalnica ena redkih, ki ohranja prodajo izza pulta

20. februar 2018 ob 16:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Polnih 65 let je prostore Čopove ulice 3 zasedala Kraševa prodajalna. S koncem meseca bo te zgodbe konec, Kraš se namreč seli na Slovensko, mnogi pa so razočarani nad izgubo ikonične prodajalnice.

Kraševa prodajalna je ena izmed stalnic ožjega središča Ljubljane, v katerem se lokali pogosto menjavajo hitreje od letnih časov. S svojim temno rjavim lesenim pročeljem, rdeče-modrim prepoznavnim logotipom in retro izložbo, napolnjeno z bajaderami, griotti in ledenimi kockami, spominja na neki drugi čas Ljubljane.

Čas pred burgerji, voki in tujimi pekarniškimi franšizami. Kraševa prodajalnica pomirja z nostalgijo.

Temni leseni toni se povlečejo tudi v notranjost, ki ostaja nespremenjena že okoli 20 let in v kateri se širi vonj po čokoladi, vanilji in rumu. Kraš ima še vedno klasičen, masiven lesen pult, izza katerega vam prodajalka postreže s sladkarijami iz kovinskih škatel.

"Prostor s tradicijo, v kateri ohranjamo dolgoletno prodajo izza pulta," razlaga uprava prodajalnice.

Sodobnejša podoba

Ta tradicija se zdaj očitno seli. Konec leta je podjetju Krašcommerce namreč potekla pogodba z lastnikom prostorov, Novo Ljubljansko banko (NLB), zato se z marcem selijo streljaj proč, na Slovensko 28, kjer je imela prej prostore pekarna Backwerk.

Nova Kraševa prodajalna bo postavljena v meščansko hišo z oboki, a bo sodobnejša od stare, barvna paleta kombinacija čokoladno rjave in bele, ohranjali pa bodo prodajo izza pulta.

Kraš, hrvaško prehrambeno podjetje, ki se je specializiralo za sladkarije, je bil ustanovljen leta 1911 v Zagrebu kot Union, leta 1950 pa se je združil s slaščičarno in čokoladnico Bizjak in nastal je Kraš, poimenovan po Josipu Krašu, sindikalistu in uglednem hrvaškem komunistu, ubitemu v drugi svetovni vojni.

Po razpadu Jugoslavije je Kraš izgubil dve tretjini svojega trga, a ostaja na prostorih nekdanje skupne države vseeno institucija.

K. S.