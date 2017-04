Po novem Fraport Slovenija in ne več Aerodrom Ljubljana

Novi terminal bo lahko oskrbel tri miljone potnikov letno

20. april 2017 ob 19:28

Brnik - MMC RTV SLO/STA

Aerodrom Ljubljana se je preimenoval v Fraport Slovenija, napovedali so tudi 16-milijonsko naložbo v širitev potniškega terminala. Dokončana bo predvidoma do pomladi 2020.

Družba, ki upravlja Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, se je v Fraport Slovenija uradno preimenovala v sredo, skladno se spreminja tudi celostna grafična podoba blagovne znamke. Po besedah Christopha Nankeja iz Fraporta je preimenovanje močen signal njihove zaveze kot dolgoročnega vlagatelja. "Prepričani smo, da družbo čaka svetla prihodnost," je dejal.

Z dogajanjem je zadovoljen tudi poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir. "Še pred privatizacijo je bilo bistveno, da dobimo strateškega lastnika. Dobili smo ga in ta obvlada posel. Smo del zelo močne velike skupine," je dejal.

Z novim terminalom bodo odpravljena ozka grla, ki nastajajo zaradi naraščajočega števila potnikov in spremenjene strukture prometa, ki se zgoščuje v vedno krajših prometnih konicah, je pojasnil Skobir. Z lastnikom so kar nekaj časa porabili za to, da so sprejeli končno odločitev o postavitvi novega terminala, ki je zasnovan modularno in omogoča fazno gradnjo glede na potrebe.

Več kot podvojena zmogljivost

Načrtovanje in postopki za prvo fazo se začenjajo danes, novi del terminala pa naj bi odprli pred poletno sezono 2020. V prvi fazi širitve bo zmogljivost povečana z obstoječih 500 na 1.280 potnikov na uro v odhodu. Na polet se bo mogoče prijaviti na 22 okencih, varnostni pregled pa bo potekal na petih linijah.

Obstoječim 700 kvadratnih metrov površin za sortiranje prtljage bo dodana nova 2.000 kvadratnih metrov velika sortirnica, večji bo tudi prostor za prevzem prtljage. Obstoječe površine potniškega terminala, ki se zdaj razprostirajo na 13.000 kvadratnih metrih, bodo prenovljene in funkcionalno povezane z novim delom. Po širitvi bo celoten terminal velik približno 22.000 kvadratnih metrov.

Letališče je lani sprejelo 1,4 milijona potnikov, letos načrtuje osemodstotno rast, razširjeni terminal pa bo zadoščal za največ tri milijone potnikov. Napovedi kažejo, da bo v naslednjih 30 letih povprečna letna rast števila potnikov znašala 3,1 odstotka.

