Po ropu 40 kitajskih turistov Kitajska poziva Francijo, naj zaščiti njene državljane

Azijski turisti priljubljena tarča roparjev

7. november 2017 ob 16:33

Peking - MMC RTV SLO, Reuters

Kitajska je Francijo pozvala, naj sprejme učinkovitejše ukrepe za zagotovitev varnosti kitajskih državljanov, potem ko je bila skupina 40 kitajskih turistov v Parizu napadena s solzivcem in oropana.

Napadi na kitajske, japonske in korejske turiste so v francoski prestolnici razmeroma pogosti, saj so roparji prepričani, da azijski turisti s seboj prenašajo večje vsote gotovine, njihova prtljaga pa da je polna dragih izdelkov.

V četrtek so štirje moški napadli skupino kitajskih turistov na parkirišču njihovega hotela v pariškem predmestju Val-de-Marne, ko se se vračali iz ogleda mesta. Napadalci so ukradli devet torb, za katere so menili, da so polne luksuznih dobrin.

Kitajci prinašajo milijarde

Kitajsko veleposlaništvo v Franciji se je obrnilo na policijo in jih pozvalo, naj rešijo primer, je povedala predstavnica veleposlaništva Hua Chunying in dodala, da bi morali biti kitajski obiskovalci pozorni na varnostne razmere. "Francosko policijo bomo pozvali, naj reši ta primer kar se da hitro, zločince naj pripelje pred roko pravice in sprejme še učinkovitejše ukrepe, da bi zagotovili varnost kitajskih državljanov v Franciji," je povedala Hua.

Avgusta lani je šest moških napadlo 27 kitajskih turistov na avtobusu na poti do pariškega letališča Charles de Gaulle.

Pariz ima letos spet rekordno število turistov, potem ko so imeli lani zaradi terorističnih napadov novembra 2015 najslabšo sezono. Kitajski turisti so lani v tujini zapravili 261 milijard dolarjev, s čimer so ključna ciljna skupina za turistične agencije in hotelske verige po vsem svetu. A zaradi napadov po Evropi, nestabilnosti na Korejskem polotoku in politične negotovosti v ZDA se upočasnjuje tudi rast kitajskih turistov, ki se vse raje odločajo za potovanja po Kitajski.

K. S.