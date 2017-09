Po ukinitvi poletnih linij v Dubrovnik in Split VLM Airlines skriva načrte

Neznana usoda letalskih linij VLM Airlines

5. september 2017 ob 17:03

Maribor - STA

Belgijsko-slovenska letalska družba VLM Airlines, je prejšnji teden ukinila redno povezavo mariborskega letališča z letališčema v Splitu in Dubrovniku, še ni razkrila zimskega urnika letenja - kjub napovedim, da bo znan konec avgusta.

V letalski družbi, pod katero letalske storitve skupaj razvijata belgijska družba SHS Antwerp Aviation in slovenska družba VLM Airlines, števila potnikov na avgustovskih letih njihovega 50-sedežnega turbopropelerskega letala Fokker 50 ne želijo razkriti, saj naj bi to zanimalo tudi njihovo konkurenco. VLM Airlines je v manj kot mesecu dni v skladu z napovedmi ukinila "redne" letalske linije do omenjenih dalmatinskih mest.

"Kljub temu smo zelo veseli rezultatov obeh linij, predvsem ob upoštevanju, da smo s prodajo kart začeli samo pet dni pred prvim poletom ter glede na zelo kratko obdobje izvajanja poletov," je za STA dejal predstavnik VLM Airlines Yves Panneels in dodal, da so številne pozitivne odzive prejeli tako od potnikov kot od turističnih agencij, kar je za njih velika spodbuda za naprej.

Neuradno so bile številke potnikov na obeh linijah precej skromne, saj naj bi v Split ter Dubrovnik in nazaj prepeljali le nekaj več kot 200 ljudi. S tem mariborskemu letališču niso pripomogli veliko pri rasti letos najnižjega prometa v zadnjih nekaj letih. Do konca avgusta se številka ni približala niti 3000 potnikom, čeprav je bil to najbolj prometni mesec, v katerem so prepeljali tretjino vseh v letošnjem letu. Največ je k temu prispeval mariborski nogometni klub z uspešno evropsko sezono, ki še ni končana.

Z organizatorji turističnih potovanj se medtem predstavniki VLM Airlines dogovarjajo za izvedbo naslednje poletne sezone 2018, zato so že napovedali bolj raznovrsten in bolj pogost letalski promet. Trenutno še vedno delajo na pripravi zimskega voznega reda, ki naj bi ga začeli izvajati 29. oktobra, podrobnosti pa za zdaj še ne razkrivajo. Medtem njihova letala fokker 50, ki letijo pod slovensko AOC licenco, letijo predvsem po naročilu, s čarterji ali za zasebne stranke, saj sta njihova velikost in ekonomika letenja zelo primerni in je povpraševanje po njih dokaj veliko, dodaja Panneels.

Skupni projekt belgijske in slovenske družbe

VLM Airlines je sicer blagovna znamka pod katero letalske storitve skupaj razvijata belgijska družba SHS Antwerp Aviation in slovenska družba VLM Airlines, obe pa sta nastali pod okriljem nizozemske družbe SHS Aviation. Družba SHS Antwerp Aviation je po lanskem propadu takratne družbe VLM Airlines prevzela del letal in vsa druga njena sredstva. Ta je nastala s pomočjo 60-odstotnega deleža nizozemskega in 40-odstotnega deleža kanadskih vlagateljev in upravlja tudi s slovensko družbo SHS Aviation, ki je preko Aerodroma Maribor najemnik mariborskega letališča.

K. K.