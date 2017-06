Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V notranjem prometu bo do 24. septembra med Ljubljano in Mariborom vozil dodatni nočni vlak. Foto: BoBo/Žiga Živulović Med Ljubljano in Beogradom bo med 27. junijem in 10. septembrom vozil dodatni nočni vlak, ki bo imel tudi vagon z ležalniki. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poletne spremembe: med drugim nočni vlak do Budimpešte

S poletnim voznim redom več vlakov

11. junij 2017 ob 19:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po Sloveniji in v tujino bo poleti vozilo več dodatnih vlakov, več pa bo tudi prostora za kolesarje. Med drugim bo dodatni nočni vlak vozil med Ljubljano in Mariborom, med Koprom in Budimpešto ter med Ljubljano in Beogradom.

V notranjem prometu bo tako do 24. septembra med Ljubljano in Mariborom vozil dodatni nočni vlak. Ta bo iz Ljubljane odpeljal ob 0.45 in v Maribor prispel ob 3.01, medtem ko bo iz Maribora odpeljal ob 1.15 in v Ljubljano pripeljal ob 3.34, so v sporočilu za javnost zapisali na Slovenskih železnicah.

Od 24. junija do 27. avgusta bo med Mariborom in Koprom vsak dan vozil kopalni vlak. Iz Maribora bo odpeljal ob 3.35 in v Koper prispel ob 8.40. Iz Kopra se bo vsak dan vračal ob 20.15 in v Maribor pripeljal ob 1.14.

Na koroški progi pa bodo spet vozili potniški vlaki z več prostora za prevoz koles. Tako bodo med Mariborom in Prevaljami ob sobotah v času od 24. junija do 2. septembra vozili štirje potniški vlaki. Vsi bodo imeli prostor za prevoz 20 koles.

V mednarodnem prometu bodo rednim vlakom dodali nočni vlak med Koprom in Budimpešto ter med Ljubljano in Beogradom. Dodatni nočni vlak med Koprom, Ljubljano, Hodošem in Budimpešto bo vozil od 24. junija do 26. avgusta: iz Kopra bo odpeljal ob 20.15, iz Ljubljane ob 00.15, iz Celja ob 1.33, v Budimpešto pa bo prispel ob 8.29. Iz madžarskega glavnega mesta se bo vračal ob 20.30 in v Celje prispel ob 4.33, v Ljubljano ob 6.01 in v Koper ob 8.40.

Med Ljubljano in Beogradom bo med 27. junijem in 10. septembrom vozil dodatni nočni vlak, ki bo imel tudi vagon z ležalniki. Vlak bo vozil ob ponedeljkih, sredah in petkih v smeri iz Ljubljane v Beograd ter ob torkih, četrtkih in nedeljah v smeri iz Beograda v Ljubljano.

