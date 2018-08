Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Pomnik na Cerju, ena najbolj obiskanih in priljubljenih izletniških točk v občini Miren - Kostanjevica, odpira vrata novim turističnim dejavnostim. Foto: BoBo Sorodne novice Spomeniku na Cerju naj bi priznali državni pomen Dodaj v

Pomnik na Cerju odpira vrata konferenčnemu turizmu

Osrednja točka občine Miren - Kostanjevica

15. avgust 2018 ob 10:16

Miren - MMC RTV SLO, STA

Kamniti stolp na kraškem robu ostaja pomnik miru z enkratnim razgledom in postaja vstopna informacijska točka točka turistične destinacije Miren Kras.

Pomnik na Cerju ohranja svoje izvorno sporočilo, novonastali Zavod za turizem v občini Miren - Kostanjevica pa njegovo simboliko in sporočilnost skuša vpeti tudi v turistično ponudbo.

Cerje postaja osrednja točka turistične destinacije Miren Kras in vstopna info točka za obiskovalce, ki prihajajo na to območje, pravi v. d. direktorica zavoda Ariana Suhadolnik.

Izjemna lokacija, narava, večplastno zanimiv objekt z dragocenimi zgodovinskimi in drugimi razstavami - in ne nazadnje vrhunsko tehnično opremo in konferenčno dvorano - odpira vrata tudi konferenčnemu turizmu. "Menim, da imamo prav na tem področju res izjemne kapacitete, lahko rečem, da je zelo malo destinacij, ki lahko ponudijo tako raznolika doživetja - v kombinaciji z Vipavo, kolesarjenjem in ogledi jam," je povedala Ariana Suhadolnik.

Za Cerje se zanimajo v Kongresnem uradu Slovenije

Kot pravi Suhadolnikova, je v kongresnem turizmu vse več povpraševanj po majhnih destinacijah in za Cerje se že zanimajo v Kongresnem uradu Slovenije. Obiskovalci so dobro sprejeli novo okrepčevalnico, ki je odprta z letošnjim poletjem in zanimivo - tudi vstopnino za pomnik, ki je sicer simbolična. Suhadolnikova nadaljuje: "Prav pohvalijo, da smo končno uvedli vstopnino, s katero na neki način vrednotimo ponudbo, ki jo pomnik ima."

Cerje ima zdaj tudi pitno vodo - približno 800 metrov trase vodovoda so zaključili pred dnevi, občina je zanj odštela okoli 40.000 evrov, ob gradnji gostinskega lokala ob pomniku je poskrbela tudi za majhno čistilno napravo.

