Poševni stolp v Pisi se ravna: "kot bi se pomladil za dve stoletji"

Zaradi domnev o nestabilnosti je bil več kot desetletje zaprt

24. november 2018 ob 09:58

Pisa - MMC RTV SLO, STA

Znameniti poševni stolp v italijanskem mestu Pisa, ki po svetu slovi zaradi svojega nevarnega nagiba, se ravna, je sporočila skupina strokovnjakov, ki nadzira restavriranje stolpa.

Ugotovili so, da se je 57 metrov visok srednjeveški stolp v zadnjih 20 letih zravnal za štiri centimetre. To je, kot da bi se pomladil za dve stoletji, je pojasnil profesor Salvatore Settis, poroča britanski BBC.

Strokovnjaki so dodali, da je stolp stabilen in da se njegov nagib zmanjšuje zelo počasi. Nunziante Squeglia, profesor geoinženirstva na Univerzi v Pisi, ki sodeluje z omenjeno nadzorno skupino, je pri tem kot še posebej pomembno poudaril, da je stabilnost zvonika boljša od pričakovane.

Leta 1990 so stolp prvič v skoraj 800 letih zaprli, in sicer za več kot desetletje, iz bojazni, da bi se prekucnil. Takrat je bil nagnjen 4,5 metra od navpičnice. Med letoma 1993 in 2001 si je nato mednarodna komisija pod vodstvom poljskega strokovnjaka Michela Jamiolkowskegaprizadevala za njegovo stabilizacijo in dosegla, da se je njegov nagib zmanjšal za 45 centimetrov.

Nagib je skoraj toliko star kot stolp, saj je nastal pet let po začetku gradnje leta 1173. Plast ilovice in peska, na katerem je zgrajen, je na južni strani stolpa mehkejša kot na severni. Ko so zgradili tretje nadstropje, je nestabilna podlaga razrahljala njene temelje. Gradnjo so prekinili, nato pa jo nadaljevali in ustavili še večkrat, dokler niso leta 1380 dosegli načrtovane višine.

A. K.