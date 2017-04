Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Pri United Airlinesu se za zelo grobo vedenje niso opravičili, ampak vztrajajo, da so zaposleni ravnali pravilno. Foto: Reuters Oscar Munoz, direktor družbe, je krivdo za incident prevalil na potnika. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Potnika na silo odvlekli z letala in na njegov sedež posadili uslužbenca

Pozivi k bojkotu družbe

11. april 2017 ob 12:08

Chicago - MMC RTV SLO

Po svetu se širi ogorčenje zaradi nedeljskega dogodka na letalu ameriške družbe United Airlines, ko so zaradi prenatrpanega letala s pomočjo policije na silo odvlekli nič hudega slutečega potnika, da bi naredili prostor za štiri svoje uslužbence.

Let iz Chicaga do Louisvilla je bil popolnoma poln. Tik pred vzletom pa je letalska družba obvestila potnike, da potrebuje prostor za štiri svoje uslužbence, ki morajo nujno poleteti do Louisvilla, da bi se lahko tam kot zaposleni vkrcali na drugo letalo, sicer bi morali tisti polet odpovedati. Potnikom v Chicagu so ponudili, da jim bodo v zameno za izpraznjen sedež dali odškodnino v višini 1.000 dolarjev. A nihče se ni javil, saj je bil naslednji polet v Louisville šele naslednji dan popoldne, zato je bila družba prisiljena začeti "neprostovoljni postopek izkrcavanja", kot so ga poimenovali njihovi predstavniki za javnost.

"Moram domov. Moram domov."

Izbrali so moškega azijskega rodu in njegovo ženo, kot so sporočili, na podlagi razreda v letalu, pogostosti letenja in časa prijave na polet. Žreb naj bi opravil računalnik. Kaj se je dogajalo z žensko, ni jasno, moški, za katerega se je nato izkazalo, da je zdravnik, ki se je v Louisville vračal na delo v bolnišnico, pa se je uprl, da sedeža ne želi zapustiti.

Nato so stvari postajale vse grše. Ker moški kljub večkratnim pozivom ni želel vstati, so pri Unitedu "ukrepali po protokolu ministrstva za promet", kar pomeni, da so poklicali policiste, ki so moškega prijeli za roke in noge ter ga na silo odvlekli iz letala. Moškemu je sicer pozneje uspelo spet priti na krov, kjer je z okrvavljenim obrazom zbegano taval med sedeži in govoril: "Moram priti domov. Moram priti domov."

Pogrom nad družbo

Na letalu je izbruhnilo veliko razburjenje, saj je potnik kričal in se upiral, otroci so jokali, nekateri pa so vzklikali: "O, moj bog, poglejte, kaj počnejo z njim" in podobno. Nekateri so incident posneli na mobilne telefone in objavili na družbenih omrežjih, kjer se je začel širiti kot vihar, ogorčenje nad ravnanjem družbe in policistov pa je vse večje. Pojavljajo se tudi pozivi k bojkotu letenja z njimi.

Dogodek je postal prava mora za United Airlines, kjer pa se še vedno branijo, da njihovo osebje ni storilo ničesar napačnega, ampak je le sledilo pravilom, ki veljajo v letalski industriji. Izvršni direktor družbe Oscar Munoz je tako v pismu zaposlenim sicer zapisal, da "ga je razburilo, ko je videl in slišal, kaj se je zgodilo", a da so se zaposleni držali določenih postopkov in da je bil omenjeni potnik "preveč bojevit in razborit". "Obžalujem nastali položaj, a obenem stojim za vsemi vami in vam želim sporočiti, da nadaljujete svoje delo in s tem zagotavljate, da letimo varno," je še dodal Munoz, ki je, mimogrede, nedavno od revije PRWeek prejel naziv najboljšega ameriškega direktorja pri komuniciranju z javnostmi.

Nad United Airlinesom tako v zadnjih dneh na družbenih omrežjih poteka pravi pogrom, saj se vrstijo ogorčene in tudi posmehljive objave, kot na primer: "Vkrcate se kot zdravnik, izkrcate kot pacient" ali "Najprej vas bomo posedli, nato vas bomo pretepli."

Letalski oddelek v Chicagu se je odzval drugače in začasno suspendiral enega izmed treh uslužbencev, ki so se potnika lotili s silo. "Dogodek ni potekal v skladu z našimi standardnimi postopki, zato ga bomo proučili," so dejali.

Družba to lahko stori, toda - ali ne bi šlo drugače?

Incident pa je sprožil tudi vprašanje, na katero verjetno nihče, ki kupi letalsko vozovnico, ne pomisli - ima letalska družba res pravico, da mu kljub plačani vozovnici odvzame sedež in ga strpa z letala, na njegovo mesto pa posede enega izmed svojih uslužbencev?

V ZDA pravijo: da, to lahko stori. Potnik, ki kupi vozovnico pri United Airlinesu, se z nakupom v drobnem tisku strinja, da ima United pravico zavrniti potovanje potniku z veljavno vozovnico, če je letalo popolnoma zasedeno. Takšnemu potniku kot odškodnina pripada denarno povračilo ali vkrcanje na naslednje letalo. Družba si poleg tega pridržuje pravico, da odstrani potnika z letala, če "ne upošteva ali moti obveznosti članov letalske posadke".

"Overbooking" je dovoljen

Na ameriškem ministrstvu za promet so dodali, da prodaja večjega števila vozovnic, kot je na voljo sedežev, t. i. overbooking, ni nezakonita in da jo veliko družb uporablja, saj predvidevajo, da vsi potniki ob predvideni uri poleta ne bodo prišli na krov. Če se nihče ne želi umakniti, lahko družba sama izbere "prostovoljce" na podlagi več meril, kot so čas prijave na polet ali cena vozovnice, so sporočili z ministrstva. Potniki z vozovnicami za prvi razred ne pridejo v poštev.

Štirje uslužbenci Uniteda so se ob zmerjanju preostalih potnikov nato dejansko vkrcali na letalo in se usedli na izpraznjene sedeže.

Incident so posneli potniki na letalu.

A. P. J.