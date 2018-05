Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Doživetje brez primere: 24 ur in 30 minut za vožnjo od Ankare do Karsa. Foto: Reuters Edinstvena priložnost za zabave in druženje med vožnjo z enega dela Turčije na drugega. Foto: Reuters Dodaj v

Potovanje z vlakom od Ankare do Karsa: turška romanca brez primere

V enem dnevu z enega konca Turčije na drug konec

1. maj 2018 ob 17:46

Ankara - MMC RTV SLO, Reuters

1.365-kilometrska proga, ki povezuje Ankaro in Kars - mesto na skrajnem severu Turčije -, je nova turška zanimivost. Potniki se v 24 urah na vlaku Eastern Express peljejo mimo 54 postaj v sedmih turških provincah.

Le en dan je potreben, da raziščejo lepote turških pokrajin - od kmetijskih površin, gozdov, rek do gora na vzhodu Turčije. Toda romantika potovanja po Turčiji z vlakom se je razširila šele v zadnjem obdobju. Še pred nekaj leti je bilo treba za tovrstno potovanje odšteti smešno nizkih 9,1 evra, saj potovanje z vlakom še zdaleč ni bila prva izbira potovanja z enega konca države na drugega.

Stvari so se spremenile, ko je skupina mladih turških turistov svoje retropotovanje z vlakom dokumentirala z objavami na družbenih omrežjih. Od takrat je postal vlak prostor za zabavo, pustolovščino, druženje in nove izkušnje.

Vozovnice za vlak so razprodane že dober dan po tem, ko gredo v prodajo - čeprav se je število garnitur v zadnjem času podvojilo in jih namesto pet zdaj pelje enajst. A ob tem se ni spremenila ležerna hitrost vlaka, ki pelje potnike po prostranstvih vzhodne Turčije. Pot se vsak dan začne v prestolnici Ankari. Čeprav vlak pelje skozi anatolske province, kot so Kayseri, Sivas, Erzincan in Erzurum, pride do končne postaje blizu armenske meje v 24 urah in 30 minutah.

Večina potnikov prihaja z najrazličnejših koncev Turčije, ki si želijo doživeti enkratno izkušnjo. Vmes pa najdemo tudi domačine, ki jih privabijo cene nizkih vozovnic za krajše razdalje med postajami. Zgolj lani se je vožnje z vlakom po vzhodu Turčije udeležilo okoli 300.000 potnikov. V primerjavi z letom prej se je število potnikov povečalo za 40 odstotkov.

Kot je povedal 37-letni medicinski tehnik Burcu Yilmaz za tiskovno agencijo Reuters: "Gre za nostalgično izkušnjo. To je čudovita priložnost, da spoznaš nove ljudi in organiziraš zabave v kupejih. Nekaj, česar ne moreš početi, če potuješ na kateri koli drug način."

