Praznik tradicionalnih idrijskih žlikrofov v Idriji

Organizatorji obljubljajo tudi pester otroški program

25. avgust 2018 ob 10:03

Idrija - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Urbani kulinarični festival, praznik idrijskih žlikrofov, se bo letos odvil kljub slabemu vremenu. Prizorišče bodo organizatorji s trga Svetega Ahacija v Idriji zaradi padavin preselili pod streho, in sicer v drugo nadstropje tamkajšnje parkirne hiše.

Letošnji praznik idrijskih žlikrofov je deveti zapored in drugi v organizaciji Mladinskega centra Idrija. Kot je povedal Tilen Božič, so prazniku dali nove razvojne smernice s poudarkom na spoštljivem odnosu do žlikrofov. "Porcije smo letos zmanjšali, to so zdaj degustacijske porcije, poskusite jih lahko v različnih oblikah - kot predjed, kot glavno jed in tudi kot sladico. Gostišče Barbara je prvič razvilo čokoladni žlikrof," je pojasnil.

Idrijski žlikrofi so testenine s krompirjevim nadevom. Posebni sta predvsem njihova oblika in priprava. Od leta 2010 so na ravni Evropske unije zaščiteni kot zajamčena tradicionalna posebnost.

Na stojnicah bo obiskovalcem na voljo raznovrstna ponudba certificiranih izdelovalcev žlikrofov, gostincev, vinarjev in mikropivovarjev. V okviru programskega sklopa Alpski otok pa bodo predstavljene jedi iz Tolmeča, Beljaka, Črne na Koroškem in Bovca. "Tu bodo na voljo jedi, ki imajo zelo podobno naravo kot žlikrofi - so polnjene testenine, pridelana na lokalni ravni z lokalnim pristopom in avtohtono tradicijo," je še dejal Božič.

Praznik idrijskih žlikrofov je tudi ekološko naravnana prireditev. "Delež plastičnih odpadkov bomo poskušali zreducirati na minimum in kulinarično prireditev še ekološko izpiliti," pojasnjuje Božič.

Člani Društva za promocijo in zaščito idrijskih jedi so lani proizvedli skoraj 73 ton žlikrofov, do avgusta letos pa po podatkih Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije več kot 30 ton.

K. Ši., Nina Brus (Radio Prvi)