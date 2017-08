(Pre)polni Bled: "Pridite raje jeseni!" Bohinj: "Tudi doma ne parkirate na zelenici!"

Apel enodnevnim obiskovalcem

9. avgust 2017 ob 18:38

Bled/Bohinj - MMC RTV SLO, STA

Letošnji množični turistični obisk na Bledu in v Bohinju povzroča nemalo težav, ki so povezane predvsem z gnečo na cestah in nepravilnim parkiranjem.

V Bohinju turiste in obiskovalce pozivajo k upoštevanju pravil ter razmišljajo o dvigu cene parkiranja in kazni. Na Bledu pa apelirajo na enodnevne obiskovalce, naj tja morda raje pridejo jeseni.

Bled v teh dneh poka po šivih. "V zadnjih treh letih je število gostov in nočitev poraslo za praktično 50 odstotkov. Srečujemo se z res neverjetnim porastom in, roko na srce, smo temu komaj kos," je povedal v. d. direktorja Turizma Bled Matjaž Berčon.

Nemalokrat se zgodi, da so čakalne dobe od avtoceste do Bleda daljše od pol ure. "Zato zlasti na dnevne, slovenske obiskovalce apeliramo, da se morda v teh poletnih mesecih izognejo Bledu in si ga za svojo destinacijo izberejo jeseni, pozimi ali spomladi, ko ni takšne gneče. So pa seveda vedno dobrodošli," je izpostavil Berčon.

Na Bledu se je sicer v zadnjih letih močno povečalo število stacionarnih gostov, saj so ob skokovitem porastu turizma v Sloveniji dobili več kot 1500 postelj v zasebnih nastanitvah, nekaj tudi v segmentu Airbnb-ja.

S porastom števila gostov se na Bledu pojavlja tudi več kršitev na področju splošne prometne varnosti, parkirnih režimov in črnega kampiranja.

Zaostriti želijo prihod z avtomobili

V Bohinju pa jih najbolj motijo vozila, ki so še posebej ob jezeru parkirana vsepovsod.

Bohinjski župan Franc Kramar bo občinskemu svetu predlagal, naj sprejme ukrepe, s katerimi bodo v prihodnje zaostrili prihod v Bohinj z osebnimi vozili. Takšna ukrepa sta lahko precejšen dvig cen parkiranja, ki je ob jezeru trenutno 1,5 evra na uro, in dvig kazni za napačno parkiranje, ki znaša 80 evrov.

"Naredil bom vse, da zaščitimo premoženje domačinov in okolje ter da omogočimo obiskovalcem, da ga doživljajo na neki normalni način - in ne tako kot sedaj," je izpostavil Kramar in pojasnil, da obiskovalci ne upoštevajo nobenih pravil. Tako je denimo brezplačno parkirišče, od koder do jezera pelje avtobus, na pol prazno, v Ukancu pa je zaparkirano vse, tudi poti in kmetijska zemljišča.

Gre za okolje, ki je varovano s posebnim zakonom o Triglavskem narodnem parku in Kramar je prepričan, da bi zanj morali skrbeti tudi država in okoljevarstveni nadzorniki, ki lahko napačno parkiranje sankcionirajo s kaznimi do 1000 evrov. Trenutno pa je vzpostavljanje reda prepuščeno občinskim redarjem in enemu policistu, zato je stanje neobvladljivo.

Tudi gostje morajo upoštevati pravila

"Prvo pravilo, ki se ga držimo v Bohinju, je, da nikogar ne želimo odgnati, ampak z uvajanjem ukrepov omogočiti vsem, da kakovostno in dobro doživijo to okolje. Seveda moramo najprej pomisliti na lokalno prebivalstvo, potem stacionarne goste in potem enodnevne, ki želijo posebej v vročih dneh obiskati jezero," je izpostavil tudi direktor Turizma Bohinj Klemen Langus.

Kot je poudaril, se morajo tudi gostje zavedati, da imajo nekatere obveznosti in da morajo upoštevati pravila. "Če doma ne parkiram na zelenici, ampak na parkirišču, moram tudi na dopustu ravnati tako in upoštevati pravila, ter če so parkirišča ob jezeru polna, parkirati na enem od parkirišč v dolini ter se do jezera pripeljati z javnim prevozom," je navedel kot primer.

Težave so tudi s kampiranjem na črno in kurjenjem ognja. V torek zjutraj so redarji tako na brezplačnem parkirišču, na katerem ni dovoljeno prenočevanje, našteli 40 avtodomov. "Nekateri mislijo, da je turistom vse dovoljeno, vendar, ko njihovo obnašanje preraste v vandalizem, je treba ukrepati, saj si tudi dobri gostje takšnega nereda ne želijo," je sklenil Kramar.

T. H.