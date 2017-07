Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V primeru nesreče policisti planincem svetujejo, naj ohranijo "trezno glavo", mirnost in prisebnost. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pred vzponom v gore je treba preveriti vreme, pot in opremo

Opozorila policije

14. julij 2017 ob 18:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V preteklih nekaj vikendih se je v gorah zgodilo kar nekaj nesreč, zato policisti pozivajo planince pozivajo k premišljenim odločitvam in previdnosti.

Policisti gorske policijske enote so na območju Tržiča in Žirovnice preverjali, kako so planinci in pohodniki pripravljeni na varno gibanje v gorah in ali upoštevajo pravila.

Zaradi dežja so zjutraj preverili več planinskih izhodišč. Na Valvazorjevem domu pod Stolom so dva planinca opozorili na neprimerno obutev in oblačila. Pri preverjanju stanja v nekaterih planinskih kočah pa niso ugotovili posebnosti.

Ob tem na PU Kranj sicer pravijo, da "vseh tveganj planinci nikoli ne bodo mogli izničiti in morajo biti vedno in ves čas pripravljeni na vse".

Vzpon prilagodite svojim zmožnostim

Policisti pa svetujejo, naj obiskovalci gora vzpon načrtujejo in ga prilagodijo svojim psihofizičnim zmožnostim. Poleg tega morajo biti bolj pripravljeni in opremljeni, ko gredo višje. Če načrtujejo krajši vzpon, morajo preveriti vsaj vreme, pot, opremo. Ob tem policisti poudarjajo, naj upoštevajo svoje zmožnosti in pravočasno odnehajo. "Na vrhu boste šele na pol poti, še vedno je treba sestopiti v dolino," poudarjajo na PU Kranj.

Zaradi možnosti spreminjanja vremena, morajo gorniki upoštevati vremensko napoved in spremljati vreme. Ta teden je zelo spremenljivo in tudi obeti so takšni, možni so namreč vremenski preobrati s plohami in nevihtami, so pojasnili na PU Kranj. Zato vzpon ob slabem vremenu odsvetujejo. Na poti pa naj "računajo na nevihte, ki jih spremljajo strele", so še dodali.

V gore je treba zgodaj

Prav tako tudi svetujejo, naj se v gore odpravijo dovolj zgodaj, saj takrat še ni prevroče. Ob tem pa je pomembna tudi ustrezna oprema in pohodna obutev. Policisti tudi poudarjajo, da je potrebno uporabljati označene poti, hodijo pa naj vsaj v dvoje. "Sicer je pomoč bolj kot ne odvisna od sreče," so pojasnili.

Tudi alkohola naj gorniki ne uživajo, vpisujejo naj se v knjige obiskov v gorskih kočah in na vrhovih. To je namreč pomembno, če se jim na poti kaj zgodi in bo potrebno iskanje. Podvig v gore pa morajo prilagoditi, če se na pot odpravljajo z otroki. Če obiskovalci niso vešči gibanja v gorah, policisti še priporočajo, naj si zagotovijo pomoč gorskega vodnika.

Kronični bolniki in alergiki naj imajo vedno pri sebi zdravila, vsi planinci pa naj se v gore odpravijo s kompletom prve pomoči. Uporabo čelade je priporočljiva predvsem pod stenami ali pa na meliščih in izpostavljenih poteh. Tam je namreč možnost padajočega kamenja večja.

Če se zgodi nesreča, je treba ohraniti trezno glavo

"Z izvajanjem vsaj teh osnovnih ukrepov bodo planinci odpravili levji delež tveganja v gorah in bodo zelo prispevali k svoji varnosti. Nevarnosti v gorah je namreč veliko, so pa mnoge predvidljive, njihovo prepoznavanje pa planincu lahko reši življenje," so še sporočili iz PU Kranj.

V primeru nesreče policisti planincem še svetujejo, naj ohranijo "trezno glavo", mirnost in prisebnost. Če potrebujejo pomoč, so se izgubili ali so priča nesreče, pa naj hitro ocenijo situacijo in poskrbijo za varnost. Če je kdo poškodovan ali bolan, naj ga pregledajo in mu nudijo pomoč ter takoj pokličejo na številko 112 ali 113, so še poudarili na PU Kranj.

Sa. J.