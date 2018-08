Pretep turistov: za dober selfi je očitno treba uporabiti tudi pesti

Obračun ameriške in nizozemske družine

11. avgust 2018 ob 09:27

Rim - MMC RTV SLO, STA

Ameriški in nizozemski turisti so se zaradi selfija stepli pred znamenito rimsko fontano Trevi, vročekrvneže je pomirila šele policija.

Policisti v Rimu so osem ameriških in nizozemskih turistov ovadili zaradi nasilništva in groženj.

Prepir, ki je prerasel v pretep, se je pred znamenitim rimskim vodnjakom začel z izmenjavo žaljivk med 19-letno Nizozemko in 44-letno Američanko. Obe sta namreč hoteli posneti selfi na istem mestu pred fontano. Prepiru sta se kmalu pridružili še njuni družini, spor pa je hitro prešel od zmerljivk do prerivanj in klofut.

Meddružinski pretep, v katerem sta sodelovali tudi dve mladoletnici, se je umiril šele po posredovanju policistov, ki so turiste ovadili.

