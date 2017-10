Preveč turistov v Ljubljani? Meščani ne mislijo tako.

V poletnih mesecih se nekoliko poveča nezadovoljstvo s turizmom

24. oktober 2017 ob 20:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Raziskava, ki so jo danes predstavili na magistratu, je pokazala, da prebivalci glavnega mesta pozitivno sprejemajo množice turistov, saj v tem vidijo več dobrih kot slabih strani.

"Tisti, ki imajo toliko negativnega za povedati, so v veliki manjšini," je glede tarnanja nad množicami turistov v Ljubljani na novinarski konferenci poudaril ljubljanski župan Zoran Janković.

To kaže tudi anketa Turizma Ljubljana, saj 90 odstotkov vprašanih meni, da turizem prispeva k razvoju mesta. Kot je poudarila njegova direktorica Petra Stušek, na podlagi ankete, opravljene med meščani, ne bodo spreminjali začrtane smeri, saj po tem ni potrebe.

"Seveda pa turistično ponudbo vedno prilagajamo trendom in se zelo zavedamo mogočih posledic večjega števila turistov, ki jih ne bi preneselo ožje središče, bi jih pa prenesle turistične zmogljivosti," je povedala.

Tako se posvečajo uravnavanju turističnih tokov, spodbujajo organizacijo prireditev zunaj ožjega mestnega jedra, sodelujejo s četrtnimi skupnostmi in turističnimi društvi. "Zelo pomemben nam je tudi razvoj turizma v regiji - v Ljubljani in 25 občinah, ki jo obdajajo. Vsako leto delamo več delavnic in jih učimo, kaj pomeni sestavljen turistični proizvod, kako vzdrževati kakovost tega proizvoda, kako se postaviti na ogled prek spleta in družbenih omrežij," je pojasnila Stuškova. Prav tako vsak dan, poleti in pozimi, izvajajo izlete v okolico Ljubljane.

Najmanj zadovoljstva v hladnejših mesecih

V Turizmu Ljubljana so v juliju in avgustu opravili anketo med meščani o odnosu do turizma. V anketo je bilo vključenih 300 meščanov iz celotne Ljubljane, še dodatno pa so o mnenju povprašali 200 prebivalcev strogega mestnega jedra. Anketiranci so bili stari od 15 do 75 let.

Do turizma imajo meščani pozitiven odnos. "Vidijo ga kot dejavnik, ki prispeva k razvoju Ljubljane, kot dejavnik, od katerega ima skupnost koristi, menijo, da razvoj turizma pomaga pri razvoju lokalnega gospodarstva, pri kakovostni ponudbi prehrane, zabave in možnostih za nakupovanje ter prispeva h kakovosti življenja v Ljubljani," je poudarila Stuškova.

Na splošno dobre štiri desetine prebivalcev menijo, da ima turizem na značilnosti in lokalno identiteto, kulturo in dediščino mesta Ljubljane velik in pozitiven vpliv, vendar pa enako trdi manj kot tretjina prebivalcev mestnega jedra. Ne glede na del Ljubljane, v katerem živijo, približno eden od desetih ocenjuje, da je vpliv turizma slab.

Najbolj so sicer Ljubljančani s turizmom zadovoljni v poletnih mesecih in prednovoletnem času, najmanj pa v hladnejših mesecih, kot sta januar in februar. V poletnih mesecih se sicer nekoliko poveča tudi nezadovoljstvo s turizmom, a še vedno je takrat nezadovoljnih manj meščanov kot v mesecih, ko je utrip Ljubljane najmanj živahen.

Želijo si še več turistov

Zastavljeni cilj ljubljanskega turizma ostaja milijon turistov, ki bodo ostali tri dni. "Zdaj smo na dveh dneh in pri nekaj več kot 800.000 turistih," je pojasnil Janković. Lansko leto je Ljubljana končala z okoli 1,3 milijona prenočitev, v prvih devetih mesecih letos pa jih je bilo 1,2 milijona.

Ljubljanski župan je poudaril tudi sodelovanje Ljubljane s 25 drugimi občinami v regiji, pa tudi srečanja z ljubljanskimi gostinci in hotelirji. Izrazil je podporo dvigu turistične takse, zavzel se je za ureditev področja turističnega oddajanja sob, da ne bo več oddajanja na črno.

T. H.