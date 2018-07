Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! V jati so opazili tudi nekaj mladičev. Foto: Reuters Sorodne novice Ob obali Avstralije nasedlo 150 kratkoplavutih pliskavk Dodaj v

Pri Kornatih opazili jato z več kot 50 navadnimi delfini

V zadnjem času so s tega območja izginili

26. julij 2018 ob 12:58

Šibenik - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški raziskovalci z Instituta Plavi svijet so pri Kornatih v Jadranskem morju opazili več kot 50 navadnih delfinov, kar je največja jata, ki so jo v zadnjih desetletjih opazili v hrvaškem morju.

Raziskovalci pravijo, da je jata pri Kornatih največja v hrvaškem morju, odkar so pred več desetletji navadni delfini popolnoma izginili z Jadrana, opazili pa so tudi mladiče – s tem so obudili upanje, da bi se nekoč te živali lahko trajno vrnile v Jadran.

Dodali so, da so jato spremljali približno dve uri, saj so želeli pridobiti čim več informacij o njihovih navadah, posneli pa so tudi več fotografij. Dejali so, da so v jati opazili nekatere delfine, ki so jih v prejšnjih letih srečali v manjših skupinah pri Dugem otoku.

Navadni delfini so sicer v zadnjih dveh desetletjih prejšnjega stoletja z Jadrana izginili iz različnih razlogov. Ribiči so jih imeli za škodljivce in so jih samo v severnem Jadranu sredi prejšnjega stoletja pobili skoraj 800. K izginotju pa so prispevali tudi industrijski ribolov, onesnaženost morja in spremembe zaradi globalnega segrevanja.

Ta vrsta delfinov, ki spada med manjše delfine in navadno meri do 230 centimetrov, je sicer ogrožena tudi v Sredozemskem morju. Večje število jih živi v morju pri Gibraltarski ožini in na Malti ter v nekaterih ožinah Egejskega morja. Delfini povprečno živijo 30 let, hranijo pa se predvsem z drobnimi modrimi ribami.

P. B.