Radikonu v spomin - kolegi s festivalom počastili velikana naravnih vin

Prvi Radikonov memorial na Oslavju

24. december 2016 ob 07:31

Oslavje - MMC RTV SLO

Bilo je sredi tedna, zgodaj popoldne, a parkirišče pred Radikonovo domačijo na Oslavju je bilo že nabito polno, v preddverju je dišalo po polenti, sirih, pršutu in toplem bakalaju, v notranjih prostorih je vino že teklo v potokih. Tisto jantarne in oranžne barve, naravna vina, katerih pionir v naših krajih je bil prav pokojni Stanko Radikon.

Radikonova prezgodnja smrt (septembra se je zaradi raka poslovil pri 61 letih) je dodobra pretresla tako pivce, ki njegova vina uvrščajo med najboljše primerke naravnih vin na svetu, kot tudi vinsko-kulinarično sceno, med katero je bil topli, vedno nasmejani vinar, ki je velikodušno razdajal svoje znanje, izjemno priljubljen.

Zato je bilo logično, da Stanko dobi svoj memorial. Prvi se je odvil v torek, sodeč po izjemnem odzivu, pa bodo vsekakor sledili še nadaljnji.

Kot je nakazoval že naslov memoriala (Živijo! - po priljubljeni Stankovi zdravici), mini vinski festival ni bil čas za turobno slovo od vinske ikone, ki bi ravno 20. decembra praznovala rojstni dan, ampak proslava njegovega življenja in dela.

In kot je za časa življenja na ta dan povabil k sebi na Oslavje, v tisti kraj, kjer so doma najbolj načelni in zavedni slovenski zamejski vinarji, svoje prijatelje, so se tudi v torek njemu v čast na pobudo njegovega sina in naslednika Saše na domačiji zbrali njegovi prijatelji vinarji. Tisti, ki jih je Stanko spoštoval, tisti, ki ubirajo podoben princip pridelave vina.

Najboljše iz Brd, Krasa in Italije

In zbralo se jih je približno 30, pretežno iz Italije, Brd in Oslavja. Tu so bili Radikonovi sosedje Gravner, Prinčič in La Castellada, ki sestavljajo "sveto" oslavsko četverico naravnih vin, ki slovijo ne le po vseh Brdih in Italiji, ampak tudi onkraj luže.

Tu so bili Čotar, Damijan Podversic, Vodopivec, Zidarich, Terpin, Škerlj, Klinec, Kante, Mlečnik, Paraschos in Ronco Severo, pa Il Carpino, Primosic in Movia s svojima lunarjem in purotom.

In pa, jasno, Radikon. Stanko je prisegal na dolgo maceracijo (in brez dodatka žvepla), na prireditvi pa so posebej ob tej priložnosti točili tokaj letnik 2009, rebulo letnik 2006 in arhivsko

poslastico - Oslavje fuori dal tempo letnik 2001, belo zvrst chardonnayja in sauvignona.

Za kulinarično podlago je skrbelo deset restavracij in proizvajalcev - Valter Kramar iz Hiše Franko je bil tu s svojimi siri, Osvaldo s svojim pršutom, La Subida, za katero stoji zamejski Slovenec Joško Sirk (Michelinova zvezdica), je navduševala s filejem jelena in vlivanci s klobaso, Rosenbar je ponujal brodet iz lignjev s polento, Domačija Novak ciplja s hrenom, Devetak pa s polenovko po babičino in njoki z ragujem divjega prašiča.

Ves izkupiček od prodanih vstopnic (cena je bila 50 evrov) je šel v dobrodelne namene, za onkološki center v Avianu.

K. S.