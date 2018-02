Rekordno število turistov: Maroko odkrivajo tudi Brazilci in Kitajci

Priljubljena so predvsem večja mesta in obrobje Sahare

17. februar 2018 ob 13:29

Marakeš - MMC RTV SLO, STA

Maročani so po več letih znova zadovoljni s svojim turističnim izkupičkom - lani je namreč omenjeno afriško državo prvič obiskalo več kot 11 milijonov turistov, ki se najpogosteje ustavijo v največjih mestih, obiščejo pa tudi obrobje Sahare.

Turizem v Maroku se po več letih stagnacije krepi, saj je državo lani obiskalo 11,4 milijona turistov, kar je prvič, da se je število turistov povzpelo na 11 milijonov. V primerjavi z letom 2016 je bila rast števila turistov kar 10-odstotna, so po poročanju tiskovne agencije AFP sporočili s tamkajšnjega ministrstva za turizem.

Za tako velik porast turistov se lahko Maroko zahvali predvsem razvijajočim se turističnim trgom - vse več je namreč turistov iz Brazilije in Kitajske, kažejo njihovi statistični podatki, ki se tako pridružujejo gostom iz bližnjih Francije in Španije, ki so bili po številu vodilni v preteklosti. Statistike kažejo tudi, da tujci v Maroku najraje obiščejo znan mesta, kot so Fez, Tanger in Marakeš, pa tudi Ouarzazate na robu puščave Sahara.

Maroško turistično ministrstvo sicer porast turizma pripisuje tudi novim nizkocenovnim letalskim povezavam z Evropo in pogostejšim poletom nacionalnega letalskega prevoznika Royal Air Maroc. Turizem je za Maroko pomembna panoga, saj je drugi največji zaposlovalec v državi, takoj za kmetijstvom.

