Reportaža z 2293 m: "Bolje slab dan na Kaninu kot dober dan v službi"

MMC na odprtju letošnje smučarske sezone v Sloveniji

11. november 2017 ob 09:07,

zadnji poseg: 11. november 2017 ob 10:40

Bovec - MMC RTV SLO

"S sodelavci smo vzeli dopust in rekli, da gremo na Kanin, ne glede na vse," nam Ljubljančan Matjaž med odmorom med vijuganjem poudari pomen zgodovinskega trenutka zgodnje jesenske smuke.

Kanin je sicer najvišje ležeče smučišče v Sloveniji, toda naprav tako zgodaj kot letos v 44-letni zgodovini smučišča še nikoli niso zagnali. Letos pa so izkoristili obilno pošiljko snega v prvih dneh novembra, pripravili progi Sedlo in Prevala, najbolj neučakani smučarji pa so se po njih lahko zapodili prvič zapodili včeraj, ko je na koledarju pisalo 10. november.

222 jih je bilo, so za MMC nato v petek zvečer prešteli na Kaninu. Dodali so, da so podobno številko tudi pričakovali - računali so, da bo prvi dan prišlo med 200 in 250 smučarskih navdušencev.

Bila je megla, bilo tudi sonce

Med njimi so bili torej tudi Matjaž in njegovi sodelavci. "Pet nas je prišlo, kar pomeni, da nas je v podjetju s 50 zaposlenimi zaradi zgodnje smuke vzelo dopust 10 odstotkov," se posmeji. Iz Ljubljane so se odpravili že ob šestih zjutraj, da so bili lahko ob 8.00, ko je začela voziti gondola, že v Bovcu. "Rekli smo, da gremo v vsakem primeru, tudi če bo gori megla. Bolje slab dan na Kaninu kot dober dan v službi," pojasni.

Res je bila tudi megla, popoldne je tudi zapihalo, toda v prvem delu dneva se je vrh Kanina kopal v soncu in vreme je poskrbelo za prekrasne prve smučarske selfije v tej sezoni, ki jih je krasilo modro nebo, za kontrast pa je poskrbelo obilje beline, saj je na Kaninu trenutno skoraj meter snega.

Kaj so nam pripovedovali smučarji?

"Poglejte, kako je lepo, poglejte ta razgled," je bila nad zimsko idilo navdušena tudi Tina z Bovškega, ki je redna obiskovalka Kanina, saj otroci do 10. leta tam lahko smučajo brezplačno, zato kot mati tja spremlja tudi svoje. "Prav ta velika višina je posebnost Kanina, na 2200 metrih smo. Poleg višine pa so njegova posebnost tudi freeriderji, saj je prostega smučanja tukaj res veliko," pove.

Ob omembi tega se posmeji tudi Aljoša iz Cerknega in pokaže navzdol na svoje široke smuči. "Res je, tukaj lahko pridemo na svoj račun. Danes sicer še ne, saj je celca kljub vsemu še premalo, a prava zima bo kmalu tukaj," se navdušuje. Njegov prijatelj Janez se veseli tudi odprtja italijanske strani Kanina, predvsem pet kilometrov dolgega spusta s Sedla do doline na Žlebeh z višinsko razliko 1200 metrov. "Super je, ker se sneg na tem delu obdrži še aprila," si mane roke.

Odprtja pri Italijanih se veselijo številni. "Sem iz Bovca in po naši strani potrebujem 55 minut, da pridem na sneg. Od domače hiše z avtomobilom do postaje A, nato pa s to počasno gondolo na vrh. Do Selle Nevee potrebujem pol ure z avtom, za gondolo pa osem minut, kar pomeni, da sem na snegu v 38 minutah," nam izračun kot iz rokava strese eden od domačinov.

Prišla je tudi družina iz Ajdovščine. "Tudi mi smo domači. Mali je na smuči stopil pri treh letih. Smučati se je naučil predvsem v Trbižu, zdaj pa že brzi tudi po visokem Kaninu," pove očka nadobudnega šestletnika, ki si popravlja čelado in komaj čaka, da se vožnja s sedežnico konča, da se bo lahko pognal po strmini.

Podlago je tehničnemu osebju uspelo odlično pripraviti in je zdržala vse do popoldneva, smučarjem jo je na trenutke zagodla predvsem slaba vidljivost zaradi megle v pasovih. Termometer je čez dan kazal dve stopinji nad ničlo.

Ni bilo zastonj

Nekateri so sicer pričakovali, da bo smuka ob odprtju brezplačna, saj se jim je 20 evrov zdelo veliko za smučišče, ki ni odprto v celoti.

Cena je simbolična, je te očitke zavrnil Nejc Kravanja, tehnični vodja na Kaninu. Za otroke je smuka na Kaninu brezplačna, za juniorje in seniorje je vozovnica stala 14 evrov, kar je cenejše, kot poleti, ko je treba za vozovnico za nihalko odšteti 17 evrov. Danes pa se je torej za zgolj tri evre več dobil še ves dan smuke, pojasni. "Sezono smo začeli že zdaj zato, da nekaj zaslužimo, da lahko potem delamo tudi na drugih napravah, da bo za zimo vse pripravljeno tako, kot mora biti," razloži.

Za zdaj načrtujejo odprtje smučišča ob koncih tedna - v petek, soboto in nedeljo, dnevi od ponedeljka do četrtka pa so namenjeni vzdrževanju. "Če pa bo kakšen lep četrtek, pa lahko smučišče odpremo tudi takrat," zagotovi Kravanja. Vsakodnevno obratovanje smučišča Kanin pa je predvideno po 8. decembru.



Značilnost Kanina: "Živa skala" in veter

Kako pa so se pripravili na nepričakovano zgodnje letošnje odprtje? "Na vrhu smo morali imeti dežurno ekipo, saj smo vedeli, da po močnem sneženju vedno pride burja. Če ne bi snega dovolj hitro utrdili, bi ga vsega odnesel veter," pojasni.

Posebnost Kanina je tudi zahteven teren. Če na primer na Voglu podlago za smučišča predstavljajo pašniki, je na Kaninu, kot opiše Kravanja, "živa skala". "Pri nas s teptalcem sploh ne moreš teptati, dokler ni vsaj pol metra snega. Teptanja smo se lotili pri približno 80 centimetrih, potem ga je napadlo še 30 cm in smo potlačili še tistega, tako da je na progi trenutno med 50 in 60 cm steptanega snega," pojasni tehnični vodja.

Za nedeljo in ponedeljek pa je že napovedano tudi novo sneženje, na Kaninu tako pričakujejo še okoli 30 cm novega snega, zato upajo, da jim bo nato uspelo pognati še eno napravo - trisedežnico Skripi. "Do prihodnjega konca tedna bo obratoval praktično celotni Kanin," napoveduje Kravanja.

Še ena stvar, ki zaznamuje najvišje ležeče slovensko smučišče, je zagotovo veter. "Veter je na Kaninu vedno bil in vedno bo težava. Predvsem zaradi varnosti smučarjev in naprav se večkrat odločimo, da ne obratujemo. Imamo predpise oz. navodila, ki nam ob močnem vetru preprečujejo vožnjo naprav. Smo se tudi že sredi dneva odločili, da izpraznimo hrib in gremo vsi v dolino. Odgovornost je moja, po slovenski zakonodaji odgovarja vodja obratovanja," pojasni sogovornik.

(Pre)počasna gondola ...

Povezava z italijansko Sello Neveo je koristna za obe smučišči, priznava, saj predvsem smučarji z Gorenjskega in iz Ljubljanske kotline tako veliko lažje pridejo na Kanin - imajo pol ure vožnje z avtomobilom manj in se ob tem izognejo še ovinkasti cesti čez prelaz Predel.

Na Kaninu za zdaj ni namestitvenih zmogljivsti, a Kravanja pričakuje, da se bo to kmalu spremenilo. "Mislim, da se bosta v naslednjih desetih letih načrtovala nova žičnica in tudi kakšen hotel na vrhu," napove. Možnost za prenočevanje na vrhu bi bila vsekakor dobrodošla, saj smučar za potovanje z gondolo porabi kar uro in pol na dan. Gondolska vožnja iz Bovca na Kanin namreč traja kar 43 minut, enaka zgodba se ponovi tudi v dolino. Žičnica zdaj namreč v hrib sopiha z zgolj 10 kilometri na uro oziroma se vsako sekundo torej premakne le za 2,8 metra.

V preteklosti je bila njena hitrost sicer 4 m/s, vendar jo je leta 2013 zaznamovala nesreča, ki je skoraj zapečatila usodo smučišča. Pri 17. stebru sta takrat na tla zgrmeli dve prazni kabini žičnice - snel ju je sunek vetra, zaradi te nesreče je šla v stečaj tudi družba ATC Kanin. Zaprtje smučišča je bil hud udarec za bovški turizem, zaradi vse manj gostov so vrata zaprli vsi tamkajšnji večji hoteli. Žičnico na Kanin so po temeljiti obnovi znova zagnali šele lansko jesen, po obnovi žičniških naprav je spet začelo delovati tudi smučišče.

... bo kmalu hitrejša!

Kravanja pa nam je danes razkril, da bodo prav kmalu povečali hitrost gondole - dvignili jo bodo na 3,5 metra na sekundo, kar bo pot skrajšalo na 33 minut. "To je bila tudi prvotna hitrost te naprave, ki je začela obratovati leta 1974. Leta 2000 so jo zvišali na 4 m/s, ob ponovnem zagonu po nesreči pa si je proizvajalec zaželel nižjo hitrost 2,8 m/s za leto dni, da se preizkusi naprava. Že prej smo bili sicer prepričani, da je tudi hitrost 3,5 m/s varna, kar so potrdila tudi vsa ta testiranja, zato bo to naša nova hitrost," tehnični vodja razkrije, da bodo to storili že do začetka glavne smučarske sezone.

Smučarji na Kaninu sicer glede varnosti nimajo pomislekov. Med njimi je tudi David iz Nove Gorice, ki je tam smučal celo na dan omenjene nesreče. "Ravno sem prišel v dolino, sedel v avto in se odpeljal, nato pa po radiu slišal, kaj se je zgodilo. 20 minut pred padcem kabin sem se še vozil v njih," zmajuje z glavo. Pa ga je bilo zato strah vrniti se vanje? "Nikakor ne. Tukaj smučam, že odkar sem bil fantič in sem mislil, da bo tudi mene odpihnil veter. In tako bom mirno smučal še naprej," se posmeji.

Nekaj utrinkov prvega smučarskega dne v tej sezoni si lahko ogledate v priloženi fotogaleriji!

Besedilo in foto: Tina Hacler