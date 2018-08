Revija Time med 100 naj krajev na svetu uvrstila Hišo Franko

Slovenska restavracija med elito

24. avgust 2018 ob 09:17

New York,Kobarid - MMC RTV SLO

Revija Time je v svoji posebni izdaji sestavila seznam stotih krajev na svetu, vrednih obiska. Med njimi je tudi kobariška restavracija Hiša Franko, v kateri ustvarja Ana Roš.

Gre za sploh prvi tovrstni Timov seznam, v izbor pa je uredništvo zajelo tako muzeje, parke in ustanove kot tudi restavracije, bare in hotele. Predloge so podali tako uredništvo in dopisniki revije kot tudi več deset strokovnjakov s področja.



Nato so pri ameriški reviji ocenili vsakega od predlogov glede na ključne dejavnike, kot so kakovost, izvirnost, inovativnost, trajnost in vplivnost.

Rezultat je seznam, ki je tako raznolik kot svet, ki ga odraža, stoterica uvrščenih pa se razteza čez šest celin in 48 držav sveta.



Hiša Franko v 21-erici

Hiša Franko, sicer 48. restavracija na svetu po nedavnem izboru 50 Best Restaurants, se je uvrstila v sklop restavracij in barov, ki bi jih morali nujno obiskati.

V tej kategoriji je 21 lokacij, vključno s takimi zvenečimi meni, kot je danska restavracija Noma, najboljši londonski bar Dandelyan, šanghajska futuristična restavracija Ultraviolet in michelinka z odročnih Ferskih otokov, Koks.

Pri Timu so kot slikovno gradivo za Hišo Franko uporabili enega zadnjih Aninih krožnikov, "Lick your fingers" ("Poližite prste"), slikovite zvitke iz rakovice in kozlička, postrežene v lesenem zabojčku s sezonskim zelenjem (tudi na naši zgornji fotografiji, op. a.).

Revija na kratko razloži Anino edinstveno zgodbo nesojene diplomatke, ki se je zaradi ljubezni odrekla dobičkonosni službi v Bruslju in v idiličnem Posočju prevzela restavracijo svojega partnerja, Valterja Kramarja.

Hiša Franko tako nadaljuje svoj uspešni pohod med svetovno elito potem, ko je bila Ana lani razglašena za najboljšo kuharsko mojstrico na svetu, restavracija pa se je letos prvič uvrstila med 50 najboljših na svetu.

K. S.