Ruski mogotec ruši legendarni Belvedere, najbolj luksuzni jugoslovanski hotel

Na pogorišču starega Belvedera bo zrasel luksuzni hotel

2. oktober 2017 ob 11:41

Dubrovnik - MMC RTV SLO

Hotel de luxe Belvedere v Dubrovniku je ob svojem odprtju leta 1985 veljal za najbolj luksuzni hotel Jugoslavije, ki je gostom ponujal vse od francoske restavracije do nočnega kluba. 32 let pozneje od ikone med hoteli ne ostaja praktično nič - po letih birokratskih zapletov je namreč ruski mogotec Viktor Vekselberg dobil dovoljenje za gradnjo novega Belvedera, starega pa zdaj ruši.

Pisali smo že o ugibanjih, ali bo Vekselbergu, tesnemu sodelavcu predsednika Vladimirja Putina, uspelo uresničiti svojo vizijo ali ne, in kot kaže, mu bo. Novi Belvedere bo vizualno povsem drugačen od starega, bo pa obema skupno najmanj eno - izjemnost in presežki v vseh pogledih. Tudi za novi Belevedre, ki stoji na skrajnem vzhodnem koncu mesta, namreč načrtujejo, da bo najbolj luksuzni hotel v regiji.

"Hotel bo idealen tudi kot prizorišče svetovnih političnih vrhov, ker je poleg luksuza zaradi varnostnih razlogov idealen tudi zaradi svoje lokacije. Hkrati ta lokacija omogoča, da se taki dogodki dogajajo brez motenj v prometu v samem mestu," je za Jutarnji list povedal Davor Štern, Vekselbergov svetovalec na Hrvaškem.

Zbirališče elite

Dubrovnik je dolga leta gledal žalostno propadanje Belvedera, hotela, ki mu ni bilo sojeno kaj dosti časa uživati v svojem statusu najboljšega med najboljšimi.

Ko je bil zgrajen, je imel 406 postelj, 200 sob, 19 apartmajev, dve suiti za mladoporočence in predsedniški apartma. Gostje so imeli na voljo aperitiv bar, restavracijo z lokalnimi specialitetami Konavle, francosko restavracijo Roland, taverno Dubrovnik, krčmo Elafiti, pivnico Bayern, slaščičarno Mozart, kavarno Maximilian, angleški salon Richard Levjesrčni in nočni klub Trubadur.

Hotel je imel še konferenčno dvorano New Orleans s 150 sedeži, velik notranji in zunanji bazen, masažni salon, savno, sobo za biljard, frizerski salon in butike, gostom pa se je z balkonov in teras odpiral sanjski razgled na staro mestno jedro ter otoka Lokrum in Cavtat.

V hotelu, ki je bil takrat vreden 2,1 milijarde takratnih dinarjev, je bilo zaposlenih 230 ljudi, kot prvi pa je uvedel nov način poslovanja s tem, ko je ponujal samo prenočitev z zajtrkom - in ta je stala za tiste čase visokih 90 ameriških dolarjev. Tu se je zbirala elita, od estrade do politikov, preden je vmes posegla vojna in pravljica Belvedera se je končala.

Žalostno propadanje

Najprej so ga zaradi strateškega položaja na pečini zasedle hrvaške sile in je bil v spopadih s srbskimi silami skoraj popolnoma uničen, v naslednjih letih pa je tisto, kar je ostalo, žalostno propadalo, medtem ko se vpletenim stranem in vlagateljem nikakor ni uspelo dogovoriti za prenovo. Belvedere je bil do rušenja, ki naj bi se začelo v teh dneh, edini neobnovljeni hotel v Dubrovniku.

Po sodnih zapletih in razpletih je Vekselbergu, ki je za dotrajani Belvedere plačal 12 milijonov evrov, zdaj uspelo začeti dela, potem ko se je leta 2015 zaradi vseh komplikacij že skoraj umaknil iz projekta, v katerega namerava skupno vložiti vrtoglavih 150 milijonov evrov.

Odprt bo že leta 2019

Novi Belvedere, zgrajen na mestu starega, naj bi se odprl za turistično sezono 2019, imel pa bo 50 sob najvišje kategorije - vse z razgledom na morje. Načrt za novi hotel, ki bo občutno manjši od prejšnjega, je delo priznanega hrvaškega arhitekturnega biroja 3 LHD in dubrovniškega arhitekta Marka Dabrovića, ki je zmagal na natečaju, na katerega se je prijavilo 30 arhitektov z vsega sveta. S celine bo hotel praktično neviden, imel bo notranji in zunanji bazen, posebno pozornost pa bodo namenili zunanjemu konceptu in zelenju.

Recepcija bo povezana z gondolo, vzpostavili pa bodo tudi ladijsko povezavo med hotelom in starim mestnim jedrom Dubrovnika oz. luksuzno restavracijo 360, ki je prav tako v lasti ruskega mogotca.

