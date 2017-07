Ryanair se huduje: Potniki zlorabljajo pravila, še malčki vlečejo kovčke na letalo

Cena prijavljene prtljage nemalokrat dražja od vozovnice

24. julij 2017 ob 20:21

Dublin - MMC RTV SLO

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair se razburja, da potniki zlorabljajo pravila o prtljagi in morajo zato še njihovi malčki za seboj na krov vleči težke kovčke, da bi se izognili pristojbinam za prijavljeno prtljago.

Dejstvo je, da še nikdar ni tako malo potnikov svoje prtljage prijavilo in oddalo, saj se jih vse več odloči izogniti plačilu drage pristojbine. Raje v kabino nosijo ročno prtljago, v katero strpajo, kolikor se le da in kolikor pravila dopuščajo. Včasih tudi več, kot pravila dopuščajo, posledica pa so srditi in čustveni prepiri s posadko tik pred vkrcanjem.

Zdaj je Ryanairu dovolj "izigravanja sistema". Neil Sorahan, finančni direktor družbe, je na tiskovni konferenci povedal, da bi lahko spremenili pravila glede drugega, manjšega kosa prtljage, ki ga lahko potniki vzamejo na krov in ki so ga pri Ryanairu uvedli konec leta 2013, češ da se potniki že gladko "delajo norca". "Videl sem že dvoletnike, kako vlečejo kovček na letalo, tako zelo ljudje izkoriščajo sistem."

Manj kot šestina jih prtljago odda

Trenutno pri Ryanairu prtljago prijavi manj kot šestina potnikov, letalske družbe pa tekmujejo za potnike z nižanjem cen in doplačil. Pri Ryanairu so cene vozovnic med letoma 2016 in 2017 padle za 13 odstotkov, v naslednjem letu dni pričakujejo še dodaten padec cen. A kaj, ko stane prijavljen kos prtljage nemalokrat več kot vozovnica sama. Tako vas bo prijavljena 15 kilogramov težka prtljaga s povratno vozovnico stala okoli 60 evrov, 20-kilogramska pa še več.

In dvoletnik je, prav tako kot odrasel človek, upravičen do 10 kilogramov težke osebne prtljage, medtem ko je enoletnik, ki ne potrebuje lastne vozovnice, upravičen do 5 kilogramov, kar na koncu družini na odmerjenem proračunu precej pomaga, piše Guardian. "Smo zelo velikodušni z našimi pravili glede ročne prtljage – do 10 kilogramov težek kovček in manjša torbica ali drug predmet. Če bi se vsi tega držali, ne bi bilo težav. Problem so ljudje, ki prihajajo na letalo s celo armaturo, ti bi lahko vplivali na to, da spremenimo politiko," razlaga Sorahan.

"Smo žrtve lastne prijaznosti"

"Večina ljudi se drži pravil, ampak nekateri se jih pa ne. Na žalost, nekateri nosijo na krov orjaške nahrbtnike in stvari, ki se jih ne da stlačiti pod sedež. In mi smo malce popustljivi ali pa prijazni, smo žrtve lastne prijaznosti," toži Sorahan. Potniki s preveliko prtljago sicer tvegajo, da bodo morali prtljago ob vkrcavanju oddati in plačati zanjo 50 evrov na letališču.

Ryanairu za obstoj na trgu ni treba skrbeti. Družba je kljub padanju prijavljene prtljage v zadnjih treh mesecih imela 443 milijonov evrov dobička.

K. S.