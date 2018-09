S pomočjo tehnologije turistu pričarati nepozabno doživetje

Turistični panel na Strateškem forumu Bled

11. september 2018 ob 12:54

Bled - MMC RTV SLO, STA

Tehnologija je v zadnjih letih povsem preoblikovala turistični sektor in je danes eden najpomembnejših dejavnikov v panogi, je bilo slišati na turističnem panelu na Strateškem forumu Bled.

Slovenija se lahko pohvali z lansko rekordno turistično leto. Sprejeli smo skoraj pet milijonov turistov, ki so ustvarili 12 milijonov prenočitev. Število prenočitev tujih turistov je poraslo za 17 odstotkov, je spomnil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. "Optimistični smo tudi glede letošnjega leta," je dodal.

Direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak je Slovenijo opisala kot zeleno državo na križišču evropskih kultur in pokrajin, ki pa se ponaša tudi z enim najbolj živahnih ekosistemom za startup podjetja na svetu, domovino blockchain tehnologije prihodnosti, novo Silicijevo dolino kriptovalut. "V zadnjih 50 do 70 letih je turizem zrasel v močnega, odpornega in stabilnega igralca v globalnem gospodarstvu, ki ga poganja več soodvisnih dejavnikov. Eden od najpomembnejših je tehnologija," je poudarila Pakova.

Nove tehnologije so preoblikovale turizem

Zato se letošnji turistični panel na Strateškem forumu Bled (BSF) osredotoča na vprašanje vpliva novih tehnologij na turizem, še posebej kulturni turizem. "Nove tehnologije so povsem preoblikovale način, na katerega je turizem procesiran, distribuiran in izkušen. Kar se je pred desetletjem zdela znanstvena fantastika, je danes realnost," je poudarila Pakova.

A v središču mora biti uporabniška izkušnja, je podčrtala direktorica STO. Začeti je treba z izkušnjo in jo podpreti s tehnologijo, ne obratno. Pakova je spomnila še, da je luksuzna izkušnja danes drugačna kot nekdaj. Danes je luksuzen "odklop od hektičnega sodobnega življenja" in povezovanje z naravo in ljudmi. Turisti si želijo bolj avtentičnih izkušenj in povezovanja z lokalnimi skupnostmi in njim neznanimi kulturami. Tehnologijo moramo zato uporabiti tako, da bomo obiskovalcem pričarali nepozabna doživetja, je menila.

"Turistična industrija živi v trenutku radikalnih sprememb"

Izvršni direktor Svetovne turistične organizacije (UNWTO) Manuel Butler je turizem opisal kot panogo, ki lahko ustvarja "bolj trajnostno, vključujočo in miroljubno družbo". Ob tem pa je opozoril, da je panoga na začetku nove dobe.

"Turistična industrija živi v trenutku radikalnih sprememb," je menil Butler. Spreminjajo se verige dodane vrednosti, poslovni modeli, navade turistov, tudi geopolitične razmere. Inovacije so ključne, da bo panoga iz obdobja sprememb izšla močnejša, je poudaril govornik. Izrazil je potrebo po povezovanju s podjetniki ter startupi.

Butler je opozoril tudi na potencialne negativne vplive turizma. "Turizem beleži hitro rast, z rastjo pa pride odgovornost, da ohranimo naravno in kulturno dediščino, obenem pa spodbudimo čim več turistov, da ju izkusijo."

Da bi bili kos temu izzivu, potrebujemo turistični sektor, ki bo previdno in učinkovito načrtovan in upravljan. Turiste in gostitelje moramo izobraževati o trajnosti, javni in zasebni sektor pa morata tesno sodelovati, da bodo politike delovale tudi v praksi, je še izvršni direktor UNWTO.

A. P. J.