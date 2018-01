Samo v Benetkah: Za štiri zrezke in ribo plačali 1.100 evrov

Ogorčen je tudi župan

22. januar 2018 ob 14:01

Benetke - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Štirje japonski turisti so se v eni izmed beneških restavracij usedli za mizo, pogledali meni in naročili štiri zrezke, ocvrto ribo in vodo. Ko je prišel račun, so obnemeli - na njem je bil zapisan znesek 1.100 evrov.

Ime restavracije, ki jim je zaračunala tako zasoljeno ceno, ni znano, mediji poročajo le, da je v bližini znamenitega Trga svetega Marka in da je v lasti Kitajke, vodi pa jo Egipčan.

Študentje, ki so sicer na študentski izmenjavi v Bologni, niso mogli verjeti svojim očem, zato so dogodek ob vrnitvi v Bologno prijavili policiji. V Benetke so namreč odšli le na izlet.

Tri ženske, ki so jih spremljale, so izbrale drugo restavracijo, v kateri jih niso tako "oskubili" kot moške kolege, a tudi one so plačale ogromno - za tri krožnike testenin z morskimi sadeži so morale odšteti 350 evrov.

"Mi smo za pravico - vedno"

Beneški župan Luigi Brugnaro je na Twitterju pozval k preiskavi in zagotovil, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da kaznujejo odgovorne. "Če se bo ta sramoten dogodek izkazal za resničnega, bodo storilci kaznovani. Mi smo za pravico - vedno," je tvitnil. Oglasil se je tudi tiskovni predstavnik civilne iniciative Benečanov Gruppo 25 Aprile Marco Gasparinetti, ki je pojasnil, da v zgodovinskem središču Benetk 50 odstotkov restavracij vodijo domačini, v predelu, kjer so se ustavili japonski študenti, pa le 1,1 odstotka.

Ta teden nameravajo na Facebooku objaviti tudi seznam nasvetov za turiste, s pomočjo katerih bi se lahko izognili takšnim prevaram. Po njegovem mnenju takšni incidenti mečejo slabo luč na Benetke in škodijo Benečanom. "Branimo prave Benečane in se bojujemo proti vsakemu, ki Benetke spravi na slab glas," je dodal Gasparinetti.

A. P. J.