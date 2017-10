Savdska Arabija in njena napoved džezovskega festivala

Težavo lahko predstavljajo vize za tuje obiskovalce

30. oktober 2017 ob 11:08

Džeda - MMC RTV SLO, Reuters

Okoli konca leta v Savdski Arabiji načrtujejo džezovski festival, za kar so se odločili v duhu premika k turizmu in razvedrilu ter posledično manjše odvisnosti zaslužkov kraljevine od izvoza nafte.

Kot je znano, je javno razvedrilo, vključno z glasbo in plesom, na tleh Savdske Arabije redko, kar je posledica fundamentalističnih naukov vahabizma. Festival bodo organizirali v pokrajini Tihama v predelu, ki leži severno od mesta Džeda, največjega urbanega središča v zahodnem delu države.

Reforme mladega prestolonaslednika

Januarja so tam že gostili prvi veliki javni koncert v tej državi, na njem pa je bilo mogoče slišati arabsko glasbo. Toda reforme, ki jih uvaja prestolonaslednik Mohamed bin Salman, vnašajo spremembe v tamkajšnje poslovno okolje. 32-letnik je tako turizem in razvedrilo opredelil kot ključni dejavnosti, katerih razvoju se bodo posvetili, saj vidi v njiju potencial za ustvarjanje novih delovnih mest.

Festival z glasbenimi izvajalci iz tujine

Izvršni direktor skupine Emaar Economic City (EEC) Fahd Al Rasheed, ki se posveča razvoju megaprojekta, imenovanega King Abdullah Economic City (KAEC) na obali Rdečega morja v bližini Džede, je dejal, da nameravajo na džezovski festival povabiti tuje glasbenike.

Izgradnjo KAEC-a je leta 2005 napovedal natanko desetletje kasneje umrli dolgoletni savdski kralj Abdullah, ki ga je na prestolu nasledil njegov brat Salman. Tako tudi načrtovanje tega festivala kaže na premik poudarka v KAEC-u, odkar je mladi prestolonaslednik lani napovedal svoje reforme.

Od tovarn in pristaniška h golfu in marini

Ta predel na obalnem območju ob Rdečem morju, kjer danes živi okoli 7.000 ljudi, je oblast začela graditi leta 2005 z namenom, da tukaj zrasejo tovarne in pristanišče. Kot je dejal Rasheed, tukaj trenutno najdemo okoli 120 najemnikov industrijskih poslopij, njihovo število pa se povečuje za približno 10 na leto. Tudi na področju pretovora v pristanišču so v prvi polovici tega leta zabeležili 14-odstotno povečanje.

EEC, podružnica dubajske nepremičninske skupine Emaar Properties, sodeluje pri izgradnji industrijsko-urbanih območij, znanih kot ekonomska mesta. V večini teh beležijo le omejen uspeh, njihov razvoj pa so upočasnile nizke cene nafte v zadnjih letih, kar je seveda škodovalo tamkajšnjemu gospodarstvu. (V domeni skupine Emaar je skupaj z Dubai Holding sicer tudi izgradnja najvišje zgradbe na svetu, ki raste v Dubaju.)

Brez čakanja na dvig cen nafte

Njihov fokus se je pri tem savdskem megaprojektu zdaj premaknil na turizem, še posebej po izgradnji objektov, kot sta igrišče za golf in marina. Tako v KAEC-u, kjer sta danes dva hotela, načrtujejo, da jih bo do leta 2020 osem več. Trije od teh so že zasnovani, podpisane so tudi že pogodbe za izgradnjo še nadaljnjih dveh, je za Reuters povedal Rasheed.

"Če ste podjetje v zasebnem sektorju in čakate, da se bodo cene nafte ponovno dvignile, in boste tako ponovno uživali v 'normalnem obdobju', se motite," je še dejal Rasheed glede premika k zabavni industriji. "To je nova resničnost."

Vprašanje prihoda poslušaldtva od drugod

Rasheed je dejal še, da za ni povsem jasno, ali bi trenutna pravila o vizumih omogočila prihod velikega števila poslušalstva iz tujine, vendar je napovedal veliko povpraševanje po vstopnicah med državljani Savdske Arabije. "Obstaja veliko, neizkoriščeno povpraševanje po dogodkih in kulturnih dogodkih, kot bo ta," je še povedal Rasheed pretekli teden v intervjuju ob robu mednarodne konference, ki promovira to islamsko absolutistično kraljevino kot privlačno investicijsko destinacijo.

P. G.