Severna Koreja, čisto običajna turistična destinacija?

Na MZZ-ju svetujejo previdnost

22. julij 2017 ob 11:56

Pjongjang - MMC RTV SLO/STA

Severnokorejska turistična organizacija je zagnala spletno stran, na kateri tujcem ponuja širok paket počitniških dejavnosti, od deskanja do sajenja riža.

Medtem pa se predvsem v ZDA vrstijo svarila, naj njihovi državljani ne potujejo v to državo, kjer je bilo priprtih že kar nekaj Američanov.

Spletna stran DPR Korea Tourism, s katero upravlja severnokorejska turistična organizacija, to sicer od ostalega sveta dokaj izolirano državo opisuje kot vsako drugo turistično destinacijo, poroča AFP.

Med drugim ponuja oglede prestolnice in vrsto tematsko obarvanih počitniških paketov, tudi obiskovanja plaž. Pri tem priporočajo plaže na vzhodni strani države, kjer so vreme in čista voda kot nalašč za deskanje.

Takšna potovanja pa močno odsvetujejo ameriške oblasti. V zadnjem desetletju so namreč v Severni Koreji zaprli že 16 ameriških državljanov, med drugim 22-letnega študenta Otta Warmbierja, čigar tragična zgodba je pred kartkim odmevala v medijih: junija se je lahko vrnil v ZDA, kjer pa je kmalu po tem zaradi hudih poškodb možganov umrl.

Med drugim potovanja odsvetujejo tudi v Kanadi, Avstraliji in Novi Zelandiji. Medtem pa slovensko zunanje ministrstvo navaja, da obstajajo določeni varnostni zadržki za potovanja v posamezne dele države, zato svetujejo previdnost.

A. K.