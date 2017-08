Severna Koreja dvori ruskim turistom: "Obiščite eno najvarnejših držav sveta"

Državi kljub sankcijam ostajata povezani

24. avgust 2017 ob 18:03

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Potem ko so po smrti ameriškega študenta Otta Warmbierja ZDA izdale prepoved potovanj svojih državljanov v Severno Korejo, se je Pjongjang osredotočil na ruske turiste, ki jim obljublja "popolno doživetje severnokorejske kulture" in uživanje v državi, "varnejši od večernega sprehoda po Londonu".

V četrtek se je v ta namen v Moskvi z blagoslovom severnokorejske vlade odprla turistična agencija NKOREAN, odprtja pa sta se udeležila tudi predsednik sindikata ruskih turističnih agencij Sergej Golov in svetovalec severnokorejskega veleposlanika v Moskvi Kim Sung Hun.

"Upam, da bo družbi NKOREAN uspelo," je na tiskovni konferenci povedal Golov. "Mislim, da so obeti za rast pozitivni. Z naše strani bomo družbo neformalno podpirali."

NKOREAN, prva severnokorejska potovalna agencija v Rusiji, bo delovala s podporo severnokorejskega veleposlaništva v Moskvi, Kim Sung Hun pa je dejal, da turistom ni treba skrbeti za varnost ob obisku njihove države.

"Demokratična ljudska republika Koreja je ena najvarnejših držav na svetu. Zagotavljamo celovito varnost turistov, ki se držijo zakona in reda države," je dejal Kim in dodal, da jedrske zmogljivosti Severne Koreje - razlog za ameriške sankcije proti državi - "popolnoma zagotavljajo varnost in mir na Korejskem polotoku".

Opozarjajo pa, da bodo vse prijavljene pred potovanjem "preverili", na vsakem koraku pa jih bo spremljal vodič, ki bo "nadziral ustrezno vedenje turista in zagotavljal njegovo varnost". Fotografiranje strateških in vojaških točk ter kompleksov je strogo prepovedano, daljše pogovore z domačini pa "odsvetujejo". Mimogrede, oblasti v Pjongjangu so v uvodu omenjenega 21-letnega Warmbierja aretirale leta 2016, ker naj bi iz hotelske sobe skušal kot spominek ukrasti propagandni plakat. Letos so ga osvobodili, a je imel fant tako hude možganske poškodbe, da je kmalu po prihodu v domovino umrl.

Aranžmaji iz Vladivostoka

Uradna ruska spletna stran agencije ponuja turistične aranžmaje iz Vladivostoka, pristanišča na skrajnem vzhodu Rusije, ture, namenjene posameznikom in skupinam do deset ljudi, pa so na voljo v ruščini, angleščini, francoščini in mandarinščini.

Agencija je že začela na Facebooku objavljati propagandne fotografije iz države, med katerimi je na primer slika prometnice s pripisom, da je v Pjongjangu usmerjanje prometa eden od častnih poklicev in da celo v prestolnici promet ni nikdar pregost, zato niti semaforjev ne potrebujejo kaj dosti. Za poklic prometnic naj bi načrtno najemali prikupna dekleta, da bi kar najbolje predstavljala mesto in postala "obraz Pjongjanga".

Spletna kampanja

Na drugi fotografiji je prikazan Slavolok zmage, zgrajen leta 1982 v čast uporu proti japonski okupaciji med letoma 1925 in 1945. 60 metrov visoki slavolok velja za drugega največjega na svetu, vsak od 25.500 belih granitnih blokov pa simbolizira število dni, "ki jih je veliki poglavar potreboval za odprtje slavoloka".

Najdražja tura, 15-dnevno "popolno doživetje kulture Severne Koreje", stane 118.090 rubljev (1.700 evrov) in vključuje obisk farme, polnilnice mineralne vode, budističnega templja, pohod v gore in predstavitev nacionalne kuhinje. Na voljo so tudi obiski muzejev, posvečenih ustanovnemu očetu Severne Koreje Kim Il Sungu, sproščanje na plaži, obisk letalskega mitinga in celo festivala piva.



Čeprav sta tudi običajno omahljivejši Rusija in Kitajska v začetku meseca podprli nove ameriške sankcije proti Severni Koreji v Varnostnem svetu ZN-a, se Rusiji po dogovoru ne bo treba odreči kaj dosti trgovskim interesom, ki jih ima v Severni Koreji. V Rusiji dela na tisoče severnokorejskih delavcev, po sankcijah pa njihovo gibanje ne bo omejeno, navaja Newsweek.

Da sta državi res povezani, dokazuje tudi prvi potniški trajekt iz Severne Koreje, ki je maja prispel v Vladivostok. Gre za novost, saj potniške ladje prej iz Severne Koreje v Rusijo niso vozile.

K. S.