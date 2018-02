Šibenik bo gostil kulinarični festival vseh festivalov

Od Slovencev prihajata Ana Roš in Luka Košir

22. februar 2018 ob 07:57

Šibenik - MMC RTV SLO

Po vzoru podobnih dogodkov v tujini bo Šibenik med 19. in 20. marcem gostil Chef's Stage, velikopotezni kulinarični festival, katerega ambasadorka bo najboljša kuharica na svetu, Slovenka Ana Roš.

Chefs’ Stage je kongres, na katerem bodo potekale razprave o kulinaričnih filozofijah, vizijah, težavah v gostinstvu in gastronomskih smernicah po svetu. Ob tem bodo obiskovalci in strokovnjaki lahko, jasno, uživali tudi v dobri hrani, spoznavali lokalne surovine in se družili ob vinu prvokategornikov iz šibeniškega zaledja.

Ideja o organizaciji tovrstnega dogodka se je rodila leta 2015 v glavi Rudolfa Štefana, lastnika šibeniške restavracije Pelegrini, ki zadnja leta kraljuje na prvem mestu seznama najboljših restavracij na Hrvaškem. Lani so - zasluženo - na kongresu JRE-ja dobili nagrado za najboljšo strežbo, letos naj bi se ji obetala tudi Michelinova zvezdica.

Štefan, veliki promotor šibeniške kulinarike in tradicionalnih jedi iz zaledja tega dalmatinskega mesta, je prepričan, da Hrvaška nujno potrebuje tak festival, da bi z njim promovirali gastronomijo, hkrati pa načeli razpravo o prihodnosti in viziji hrvaške kulinarike ter težavah v gostinstvu. Predvsem pa so organizatorji Chef's Stagea želeli postaviti platformo, ki bo služila izmenjavi izkušenj med chefi, druženju in izobraževanju, nam je povedal Hrvoje Petrić, eden vodilnih hrvaških kulinaričnih piscev in soorganizator dogodka.

"Neverjetno je, da tej regiji, katere turizem in gostinstvo prispevata pomemben del BDP-ja in ki ima obilico naravnih lepot in kakovostnih surovin, ne uspe pritegniti kulinaričnih turistov oz. gostov z višjo kupno močjo, ki potujejo zaradi uživanja v bogati in visoki gastronomski ponudbi," razlaga Petrić.

"Fantastičen uspeh Ane Roš je dokaz, da to je mogoče, a bi ji morali slediti tudi drugi kuharji in restavracije in izkoristiti pozornost svetovne javnosti. Leta težkega dela, izjemen talent, vztrajnost in kuharske veščine so prispevali k temu, da je Ana svetovno znana chefinja, in jaz jo iskreno občudujem."

Manjka jasne vizije

"Na Hrvaškem je Rudolf Štefan že dve leti zapored proglašen za najboljšega chefa v državi, Pelegrini pa tri leta zapored za najboljšo hrvaško restavracijo. Njegova želja je spodbuditi še druge gostince, da vlagajo več v izobraževanje svojega osebja, da spremljajo svetovne smernice, hkrati pa ostanejo osredotočeni na lokalno okolje in tamkajšnje surovine, da čim tesneje sodelujejo z malimi proizvajalci in da pokažejo svetu, koliko ima pokazati ta regija," meni Petrić.

Naš sogovornik sicer priznava, da hrvaške gostince pestijo visoki davki, da je težava kontinuirane oskrbe s surovinami malih proizvajalcev in da krepko primanjkuje izobraženega osebja – s podobnimi težavami se srečujejo tudi slovenski gostinci. A opozarja: "Ne glede na vse te težave se mi zdi, da manjka jasna vizija, v kateri smeri se moramo razvijati ter kako in zakaj vlagati v kakovost ponudbe. Tudi zato smo se odločili organizirati tako zahteven in velikopotezen projekt."

Kuharji od Rusije do New Yorka

Za kako velikopotezen projekt gre, je dovolj preleteti program dvodnevnega festivala, napolnjen z masterclassi, galavečerjami na več imenitnih lokacijah in okroglimi mizami nekaterih največjih kuharskih mojstrov. Hrvati so v goste povabili tako nekaj res zvenečih imen iz svetovne gastronomske scene, od New Yorka do Turčije, od Nemčije do Rusije.

Iz Slovenije prihajata Roševa, za katero so ponosni, da je sprejela mesto ambasadorke premierne izdaje Chef's Stagea, in Luka Košir iz Brunarice Grič, eden najvidnejših mladih kuharjev pri nas. Košir bo s seboj pripeljal svojega slovitega švedskega kolega Petra "Mr. Ducka" Blombergssona, ki zadnji dve leti svoje race redi v Horjulu.

Sicer pa prihajajo še iz New Yorka Antonio Begonja, dolgoletni upravnik znamenite restavracije Per Se (3* Michelin), Miro Uskoković, slaščičar Gramercy Tavern (1* Michelin), in zvezda zdrave bistronomije Julia Jaksic, ki vodi bistroje v New Yorku, Miamiju in Singapurju. Tu bosta tudi Sebastian Frank iz berlinske restavracije Horvath (2* Michelin), ki je bil razglašen za najboljšega evropskega chefa 2018, in Anatoli Kazakov, mladi ruski zvezdnik iz moskovske restavracije Selfie (88. mesto na seznamu 50 Best).

Sanjske lokacije

Tu je tudi morda najboljši turški chef Maksut Askar iz carigrajske restavracije Neolokal, svojo udeležbo pa je potrdilo še več mladih in izjemno nadarjenih mojstrov, kot so Oliver Piras (AGA, Italija, 1* Michelin), Portugalec Pedro Pena Bastos, Sven Wassmer iz švicarske restavracije 7132 Silver (2** Michelin), Srba Andrej Simić in Stefan Barca (oba finalista San Pellegrinovega mladega chefa leta), Giulio Terrinoni (Per Me, Rim, 1* Michelin) ter "kralja rižot", brata Christian in Manuel Costardi.



V Šibenik pa prihajata tudi legenda londonske kulinarične scene, dolgoletni upravnik kultne restavracije Le Gavroche Silvano Giraldin in Enrico Vignoli iz Osterie Francescane. Poleg njih so seveda v projekt vključeni tudi številni hrvaški kuharski mojstri, sommelieri, vodje restavracij, hotelirji, novinarji in drugi.

Kongres bo potekal na več atraktivnih lokacijah – masterclassi bodo potekali v Narodnem parku Krka, na okoliških otokih in šibeniški trdnjavi, galavečerje bodo na ladji za križarjenje Casablanca, trdnjavi Barone, restavraciji Pelegrini in vinariji Bibich v Skradinu, za okrogle mize pa je rezerviran konvencijski center Šibenik.

