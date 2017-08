Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ptuj se znova za nekaj dni spreminja v Poetovio. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Skok v zgodovino ali izlet med ribiče? Konec tedna bo pester.

Napovednik dogodkov konec tedna

18. avgust 2017 ob 14:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Od sankanja na koleščkih v Idriji in ribiškega praznika v Izoli do srednjeveških dni na gradu Rajhenburg in rimskih iger na Ptuju – bera prireditev bo prihajajoč konec tedna res pestra.

Ptuj se tako znova za nekaj dni spreminja v Poetovio, saj bo več kot 800 udeležencev iz šestih držav ves konec tedna predstavljalo življenje in običaje v starem Rimu. Do nedelje bodo ptujske ulice in trge zasedli gladiatorji, legionarji, senatorji, vestalke in drugi Rimljani.

X. Rimske igre se bodo začele z začetkom Rimskega kampa Poetovio na Štukih, kjer so postavili velik tabor, naslednji dan pa bo tam velika večerna zabava. V soboto ob 11. uri bo ptujske mestne ulice z osrednjim dogajanjem na mestni tržnici in pred Orfejevim spomenikom zasedla veličastna povorka, v nedeljo pa bo dogajanje namenjeno predvsem družinam in otroškim delavnicam. Organizatorji tudi letos pripravljajo tridnevni otroški rimski tabor, kjer se bodo otroci lahko zabavali kot pravi Rimljani. Obiskovalci Rimskih iger bodo lahko poskusili tudi rimske jedi in pijače ter se tudi sami preoblekli v stare Rimljane.

V zgodovino bodo gledali tudi v Brestanici – na tamkajšnjem gradu Rajhenburg namreč znova pripravljajo srednjeveški dan, v okviru katerega se bodo lahko obiskovalci preizkusili v različnih delavnicah, kot je peka kruha z zelišči, izdelava sivkinega mazila itd., ali pa sodelovali pri različnih srednjeveških igrah.

Že 50. ribiški praznik

V Izoli pa že 50-ič zapovrstjo pripravljajo ribiški praznik. Praznovanje so v Izoli začeli že sinoči z odprtjem razstave KDLU TUBA z naslovom O srečen ribič, srce zvesto v galeriji Alga. Obiskovalce pa bo cel konec tedna na Lonki in Velikem trgu spremljala glasba Novih fosilov, Tinkare Kovač, zasedbe Šukar, Primorskih fantov, Nine Pušlar, Lunce, zasedbe Mi trije, Pihalnega orkestra Izola in še mnogih drugih, napovedujejo v Turističnem združenju Izola.

Obiskovalci si bodo lahko ogledali prikaz izdelave ribiških mrež ter vozlov in vzdrževalnih del na čolnu, obiskali kulinarični kotiček Mala barka, kjer se bodo seznanili s pripravo avtohtonih morskih jedi, poleg tega pa bodo potekali še športni in otroški program, slikarski ex-tempore, nov prireditveni prostor Izolana – Hiša morja pa bo gostil predavanje na temo razvoja pomorstva v Sloveniji.

Le skok stran pa se lahko ljubitelji živali poučijo o življenju delfinov – v soboto namreč v središču Pirana društvo Morigenos pripravlja dan delfinov.

Skok v zgodovino napovedujejo tudi v Železnikih oziroma v Davči, kjer ta konec tedna že tradicionalno pripravljajo dan teric, ko domačini na kmetiji Pr' Vrhovcu obiskovalcem prikažejo stare običaje in navade, povezane s predelavo lana.



