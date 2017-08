Skrivnosti malteškega podzemlja: vpogled v pozabljene vojaške predore

Oblasti jih nameravajo odpreti za javnost

3. avgust 2017 ob 09:54

Valletta

V prostrani mreži predorov in skritih soban, vklesanih v skale pod malteško prestolnico Valletto, zapuščeni in zaprašeni predmeti razkrivajo delček zgodovine, ki je bil do zdaj skrit očem javnosti.

Telefon, s katerega so opravljali klice generalom, obledeli zemljevidi Sredozemlja, ki dajejo slutiti, kakšno vlogo so imeli ti kraji pri usmerjanju ključnih bitk med drugo svetovno vojno, leščerbe in žimnice, ki so predstavljale skoraj edino opremo podzemnih spalnic ...

Malta se je odločila, da 72 let po koncu vojne obnovi 28.000 kvadratnih metrov predorov in večjo sekcijo odpre za obiskovalce. Več milijonov evrov drago obnovo nadzira nevladna spomeniška skupina Malta Heritage Trust.

Britanska utrdba na Sredozemlju

Kompleks, skrit pod slikovitim pristaniškim mestom, strateško postavljenim na pečine nad morjem, so zgradili Britanci, bil pa je lokacija za večje pomorske operacije. Britanska vojska se je z otoka umaknila leta 1979, kompleks pa je bil skoraj 40 let zapuščen.

Nemške in italijanske sile so med letoma 1940 in 1942 izvajale silovite zračne napade na Malto, da bi skušale prevzeti nadzor nad Sredozemljem, a se Britanci niso dali. Med hladno vojno so predore uporabljali za lociranje sovjetskih podmornic.

Po odhodu Britancev so predori počasi propadali – voda in vlaga sta storili svoje, v prostore pa sta se zažrli rja in plesen.

Nekatere prostore so opustošili vandali, a še vedno ostajajo sledi vojaške opreme, katere je bil kompleks svoj čas poln – vojaške postelje, zapletene žice, koluti zvočnih posnetkov, zaprašeni telefoni, vojaški zemljevidi ...

