Slovenija, moja dežela - odlikovanje za akcijo, "ki se je dotaknila slovenskih ljudi"

25. junij 2017 ob 12:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik republike Borut Pahor je ob dnevu državnosti v predsedniški palači snovalcem in ustvarjalcem akcije Slovenija, moja dežela vročil državno odlikovanje.

Natančneje, ustvarjalci prejmejo odlikovanje red za zasluge Republike Slovenije za izjemen prispevek k razvoju slovenske tržne komunikacijske stroke in vzpostavljanju sodobnega slovenskega nacionalnega značaja in samozavesti.

Slovenija, moja dežela je slogan turistične oglaševalske akcije iz prve polovice 80. let prejšnjega stoletja. V utemeljitvi odlikovanja je zapisano, da gre za mnogo več, kot pa le za slogan: "Je izraz optimizma in energije, s katerima so Slovenci zavrnili sivino in mrtvilo takratnih družbenih razmer. V zgodovinski spomin je zapisano kot priljubljena akcija, ki se je dotaknila slovenskih ljudi in prispevala k spreminjanju razpoloženja."

Akcija je bila zasnovana izključno za promocijo slovenskega turizma, a je dosegla bistveno več. "S predstavitvijo lepot slovenske pokrajine in nagovorom Slovencem, naj ostanejo zvesti svoji gostoljubni tradiciji in sprejemajo tujce v urejeno, čisto in lepo Slovenijo z dobrodošlico, so ustvarjalci akcije naredili preboj pri uveljavljanju pravice do izražanja nacionalnih ambicij na gospodarskem in na drugih področjih," je poudarjeno v utemeljitvi.

Poziv Slovencem, naj ciljajo visoko, so izrekali ustvarjalci, ki so sami dosegali lovorike med najboljšimi. Posneli so serijo odmevnih kratkih televizijskih in radijskih oglasov, te pa so spremljali članki, plakati, razglednice in osebna pošta. Najbolj slovit je bil televizijski film Gostje prihajajo. Njegovo kakovost je potrdil tudi berlinski festival turističnega filma, ki mu je leta 1987 podelil najvišje priznanje.

Slovenci so oglaševalsko akcijo Slovenija, moja dežela sprejeli za svojo. "Akcija pomeni mejnik in enega od presežkov slovenske tržnokomunikacijske stroke. Hkrati je nesporen tudi njen prispevek h krepitvi narodne zavesti in pripadnosti v času, ko je bilo to izjemno pomembno," je še zapisano v utemeljitvi.

D. S.