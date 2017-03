"Slovenija potrebuje vsaj deset novih hotelov s štirimi zvezdicami"

Potenciali in izzivi za turizem v dolini Soče

6. marec 2017 ob 16:59

Bovec - MMC RTV SLO/STA

"Prodajati bomo morali doživetja, zgodbe, zgodovino, kulturo - nekaj, kar bo zapolnilo vse dni v letu. Turistično ponudbo bo treba raztegniti čez celo leto, vložiti tudi v infrastrukturo in nepremičnine," pravi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.

V okviru obiska vlade na severnem Primorskem so pripravili tudi okroglo mizo o potencialih in izzivih za turizem v dolini Soče. Govorili so še o turizmu v Sloveniji na splošno. Počivalšek pravi, da je treba vlagati v infrastrukturo in nepremičnine in da bi morali v prihodnjih štirih letih v Sloveniji dobiti vsaj deset novih hotelov s štirimi zvezdicami.

Sveženj novih zakonov

Marsikatere novosti se turističnim ponudnikom obetajo že letos, je ob začetku razprave poudaril gospodarski minister. Na področju turizma pripravljajo sveženj nove oziroma prenovljene zakonodaje, med katero je Počivalšek na prvo mesto postavil zakon o spodbujanju razvoja turizma, zakon o gostinstvu, zakon o Kobilarni Lipica ter pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov in o minimalnih tehničnih pogojih.

Zakonodaja naj bi v prihodnjih mesecih omogočila tudi dvig turistične takse, katere del bi se stekal v sklad za promocijo slovenske turistične ponudbe doma in v svetu. Razpravljavci so v nadaljevanju opozarjali, da temu predlogu ne nasprotujejo, vendar mora biti poraba denarja iz tega sklada transparentna in se mora resnično vrniti v turizem.

30 milijonov evrov za ceste

Premier Miro Cerar je zbranim povedal, da bo v letošnjem letu in naslednjih veliko narejenega na področju sanacije in gradnje infrastrukture, ki je še kako pomembna za turistični razvoj posameznega območja. Prav na tem območju bo za ceste v prihodnjih letih porabljenih kar 30 milijonov evrov.

Za razvoj turizma so pomembni še varnost v državi, gostje iz tujine pa v Sloveniji iščejo predvsem možnosti za aktiven oddih, kulturne dogodke, kulinariko ter trajnostni in butični turizem.



Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma med letoma 2017 in 2021 naj bi po prejetih pripombah dopolnili in predstavili javnosti junija letos. Slovenijo naj bi razdelili na štiri nove regije, za vsako pa predlagali drugačne ukrepe za pridobivanje novih gostov.

V Bovcu pomanjkanje hotelov

Dolina Soče vse to lahko ponudi še najbolj razvajenim gostom. To dokazuje tudi rast obiska, saj je samo lani zraslo število nočitev in prihodkov v turizmu kar za 15 odstotkov. Kljub naraščanju števila nočitvenih zmogljivosti pa v Bovcu pogrešajo večje nastanitvene ponudnike, torej hotele, ki so v preteklosti le zapirali vrata.

Direktor Lokalne turistične organizacije Bovec Janko Humar je na predstavnike države naslovil še nekaj drugih pripomb oziroma "nesmislov", kot jih je poimenoval - to so obvezna registracija kajakov in supov, prepoved gorskega kolesarjenja v Triglavskem narodnem parku, prepoved smučanja zunaj urejenih prog in drugo.

Pripombe dobrodošle

Adis Hrovat iz družbe Soča rafting pa je okrcal zakonodajalca, ki s takimi in drugačnimi zakoni in pravilniki omejuje podjetniško delo pri adrenalinskih športih pri slovenskih ponudnikih, tujcem pa je dovoljeno vse. V odgovor mu je državna sekretarka Eva Štravs Podlogar povedala, da se že pripravljajo določene novosti na teh področjih. Ob tem je pozvala vse turistične ponudnike, naj sporočajo pripombe, saj le tako lahko popravijo kakšne nelogične ali napačne zakonodajne odločitve na področjih, ki jih sami ne poznajo prav dobro.

D. S.