Slovenija še naprej ruši turistične rekorde

V zadnjem desetletju se je število tujih turističnih nočitev pri nas povečalo za 56 odstotkov

31. julij 2017 ob 14:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Junija so v turističnih nastanitvenih objektih našteli skoraj 1,2 milijona turističnih prenočitev, kar je 22 odstotkov več kot junija lani, število prihodov turistov pa se je povečalo za 27 odstotkov na 487.000.

V prvih šestih mesecih letošnjega leta so v turističnih nastanitvenih objektih našteli več kot 4,79 milijona turističnih prenočitev, več pa so jih po podatkih statističnega urada našteli tako pri domačih kot tujih turistih.

Tuji turisti so ustvarili 64 odstotka vseh turističnih nočitev (več kot tri milijone), kar je 17 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Prav tako so ustvarili več kot 1,3 milijona prihodov ali 32 odstotkov več kot lani.

Domači turisti so v šestih mesecih ustvarili več kot 1,7 milijona prenočitev ali pet odstotkov več kot v istem mesecu lani ter več kot 610.000 prihodov, kar je 14-odstotna rast glede na junija lani.

Proti novemu celoletnemu rekordu

Namestnica generalne direktorice urada Karmen Hren je ob predstavitvi statističnih podatkov pojasnila, da je letošnje prvo polletje najuspešnejše do zdaj, verjetno pa gledamo tudi proti novemu celoletnemu turističnemu rekordu.

Od 487.000 prihodov turistov, ki so jih zabeležili samo v juniju, je bilo skoraj 365.000 prihodov tujih turistov, kar je 32 odstotkov več kot junija lani. Več kot 122.000 je bilo prihodov domačih turistov, kar je glede na šesti mesec lani 14-odstotna rast.

Največ nočitev ustvarijo Nemci

Ključni trgi, od koder so prihajali tuji turisti, ki so junija med tujimi turisti ustvarili največ nočitev pri nas, so bili Nemčija (več kot 139.000 ali 17 odstotkov), Avstrija (11 odstotkov), Italija (10 odstotkov), Velika Britanija in Nizozemska (po pet odstotkov iz vsake) ter Rusija (štiri odstotke).

Več turističnih nočitev kot junija lani so ustvarili turisti z vseh ključnih trgov: tisti iz Nemčije za 85 odstotkov več, iz Rusije za 56 odstotkov več, iz Nizozemske za 45 odstotkov več, iz Avstrije za 42 odstotkov več, iz Velike Britanije za šest odstotkov več in iz Italije za pet odstotkov več.

Raste število turistov iz neevropskih držav

Hrenova je izpostavila, da še naprej raste tudi število turistov iz neevropskih držav; iz Kanade, Avstralije in ZDA, še posebej pa je bil v prvi polovici leta vidna rast prihodov turistov iz azijskih držav.

V prvi polovici je bilo po besedah Hrenove nočitev turistov iz Kitajske za 50 odstotkov več, iz Južne Koreje za 41 odstotkov več, iz vseh ostalih azijskih skupaj pa za 45 odstotkov več. Največji padec prihoda turistov so medtem zabeležili pri gostih iz Izraela. Slednjih je bilo za tretjino manj v prvi polovici lanskega leta.

Vpliv Melanie Trump

Ena od aktualnih tem, povezanih s turizmom, je vpliv prve dame ZDA Melanie Trump na prepoznavnost Slovenije in s tem morebitno povečanje turističnega obiska Slovenije, je še povedala Hrenova. V statističnem uradu so analizirali število prihodov turistov iz ZDA v obdobju od začetka predsedniške kampanje v ZDA do danes glede na enako obdobje leto prej.

"Ugotovili smo, da se je število nočitev turistov iz ZDA v tem obdobju povečalo za 15 odstotkov, število vseh tujih turistov pa za 12 odstotkov. Ko smo ugotavljali, ali obstaja sprememba pri nočitvah tujih turistov v Sevnici, nismo zabeležili posebnih sprememb", je pojasnila in dodala, da obisk turistov iz ZDA tako ne odstopa od siceršnjih turističnih trendov. Je pa po njenih besedah možno, da gostje iz ZDA pridejo v Slovenijo oz. Sevnico na enodnevni obisk, teh pa turistična nastanitvena statistika ne zajame.

Večina turistov se še vedno odloči za hotel

V hotelih je bilo sicer junija ustvarjenih skoraj 682.000 ali 57 odstotka vseh nočitev turistov, v kampih 18 odstotkov, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah šest odstotkov, v apartmajskih in počitniških naseljih pet odstotkov, v delavskih počitniških domovih in apartmajih štiri odstotke ter v mladinskih hotelih tri odstotke nočitev.

Število turističnih nočitev je v vseh vrstah nastanitvenih objektov višje kot lanskega junija: v kampih za 61 odstotkov, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah za 48 odstotkov, v mladinskih hotelih za 17 odstotkov, v hotelih za 14 odstotkov, v apartmajskih in počitniških naseljih za 13 odstotkov in v delavskih počitniških domovih in apartmajih, otroških in mladinskih počitniških domovih za 11 odstotkov več.

Turisti obožujejo gorske občine

Največ nočitev turistov so junija našteli v gorskih občinah (27 odstotkov ali skoraj 320.000), potem v obmorskih občinah (24 odstotkov), zdraviliških občinah (23 odstotkov) in v občini Ljubljana (12 odstotkov).

Število nočitev se je v primerjavi z junijem 2016 povečalo v vseh tipih turističnih občin: v gorskih občinah za 42 odstotkov, v Ljubljani za 18 odstotkov, v obmorskih občinah za 17 odstotkov in v zdraviliških občinah za devet odstotkov.

Turisti cenijo varnost in prijaznost

Tuji turisti v Slovenijo največkrat pridejo na počitnice, in sicer na priporočilo prijateljev, sorodnikov ali zaradi osebnih izkušenj. Načeloma se pri nas precej dobro počutijo, polovica jih ob tem dobi boljši vtis kot ga je pričakovala. Delež tistih, ki so razočarani, je po besedah Hrenove praktično zanemarljiv.

"Tuji turisti pri nas najbolj cenijo osebno varnost, splošno čistočo, prijaznost domačinov, neokrnjeno naravo in kakovost nastanitve, nekoliko manj pa so zadovoljni s ponudbo športnih in kulturnih prireditev, z možnostjo nakupovanja ter z nočnim življenjem in zabavo," je še pojasnila Hrenova.

Sa. J.