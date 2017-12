Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 28 glasov Ocenite to novico! Če je bila Slovenija še do pred kratkim neodkrita destinacija golfa, pa naj bi se to spremenilo že prihodnje leto. Med 15. in 18. oktobrom bo Ljubljana gostiteljica Mednarodne borze golfa in potovanj IGTM. Gre za največji poslovni dogodek v industriji golfa, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje najvplivnejših organizatorjev potovanj za golf. Pričakuje se več kot 1.400 predstavnikov golfturizma, ki dosegajo 80-odstotni delež prodaje vsega svetovnega golfturizma. Foto: MMC RTV SLO Specializirani dogodek v golfu IGTM 2018 bo v Ljubljani oktobra prihodnje leto organizirala agencija Reed Exhibitions, ki je med drugim tudi organizator poslovne turistične borze WTM v Londonu in mnogih drugih pomembnih turističnih sejmov po svetu. Foto: MMC RTV SLO V industriji, povezani z golfom, se samo v Evropi letno obrne približno 23 milijard evrov. Največjo rast in priljubljenost v zadnjih letih golf doživlja v Aziji. Pri nas je uradno registriranih okoli 6.500 igralcev golfa. Potrebovali pa bi jih 15.000, da bi lahko golfišča normalno delovala. Foto: MMC RTV SLO Prihodnje leto oktobra bo Ljubljana gostila enega najpomembnejših dogodkov v industriji golfa - IGTM 2018, Mednarodno borzo golfa in potovanj. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Sloveniji se obeta preboj iz neodkrite v resno destinacijo golfa

Letošnja rast števila turistov je za seboj potegnila tudi rast števila tujih igralcev golfa na slovenskih golfiščih

22. december 2017 ob 06:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prihodnje leto oktobra bo Ljubljana gostila enega najpomembnejših dogodkov v industriji golfa - IGTM 2018, Mednarodno borzo golfa in potovanj.

Letošnja rast števila turistov je za seboj potegnila tudi rast števila tujih igralcev golfa na slovenskih igriščih. Slovenija je bila še pred dobrimi petimi leti - zaradi šibke promocije in slabih letalskih povezav - siva lisa na področju golfa v Evropi. Stvari so se začenjale spreminjati leta 2015, ko je Mednarodno združenje organizatorjev potovanj za golf Sloveniji podelilo nagrado za najobetavnejšo destinacijo golfa. Sledil je čezmejni projekt Alpe-Adria Golf, s katerim se je Slovenija, skupaj s Furlanijo - Julijsko krajino in avstrijsko Koroško, promocijsko postavila na evropski zemljevid že uveljavljenih golfdestinacij.

S tem, ko je pretekli teden Slovenija v Cannesu v Franciji prevzela nominacijo za organizacijo prihodnje borze golfa in potovanj - IGTM 2018, naj bi se po mnenju vplivnih organizatorjev potovanj Sloveniji zgodil preboj iz neodkrite v resno destinacijo golfa. Dogodek bo namreč v Ljubljano pripeljal več kot 1.200 odločevalcev in organizatorjev potovanj za golf ter predstavnikov različnih za golf specializiranih agencij. V sklopu borze IGTM se sklene 80 odstotkov vseh poslov za golfturizem. To je izziv za Slovenijo, kamor organizatorji potovanj trenutno pripeljejo samo 5 odstotkov vseh golfturistov.

Dogodek IGTM je po mnenju državne sekretarke iz Ministrstva za gospodarstvo Eve Štravs Podlogar, ki je Cannesu prevzela nominacijo organizacije IGTM-a, izjemen organizacijski zalogaj. Zato je bilo ustanovljeno Združenje za golfturizem (GIZ GOLF), ki je povezal vse ponudnike, povezane z golfom - od igrišč, hotelov, Turizma Ljubljana do Slovenske turistične organizacije in Ministrstva za gospodarstvo.

"Izredno težko se je umestiti na zemljevid golfa v Evropi, kjer prednjačijo Španija, Portugalska in Turčija. Še vedno smo relativno neprepoznavna destinacija, zato so organizatorji potovanj za golf po večini izredno presenečeni, ko pridejo v Slovenijo. Dobijo kakovostno storitev, ki je sploh niso pričakovali," razlaga Žiga Osterc, predsednik Združenja za golfturizem.

Pri golfistih cena ni problem

V povprečju golfturist porabi med 180 in 220 evri na dan, odvisno od države, od koder prihaja. Golfisti so osredotočeni na dobro igrišče in kulinariko, hotelska nastanitev je šele na tretjem mestu. Manj kot 5 odstotkov je takšnih, ki bi želeli nadstandardno storitev.

"Pri golfistu cena ni problem, da se razumemo," še dodaja Žiga Osterc. "Pripravljen je plačati tudi 320 evrov za pet ur igre."

V Sloveniji imamo štirinajst golfigrišč, od tega jih sedem omogoča igro na osemnajstih igralnih poljih. Najstarejše in največje je kraljevo igrišče Royal Bled, ki je z letošnjo prenovitvijo brez dvoma velika pridobitev za slovenski turizem. Kraljevo igrišče je bilo zgrajeno leta 1937 in velja po prenovi za eno najprestižnejših golfišč v krogu vsaj 500 kilometrov, ki bo na Gorenjsko privabilo nove petične goste.

Realnost je taka, da domača scena golfistov upada

V Sloveniji trenutno prevladujejo golfisti iz Italije, Avstrije in Nemčije, povečuje se število Fincev in Azijcev, kjer golf v zadnjih letih po mnenju časopisa The Economist doživlja največjo rast.

"Realnost je taka, da domača scena golfistov pada, in tu čaka Golfzvezo še dosti dela. Primanjkljaj bi radi nadomestili s turizmom. Tujim gostom zelo uspešno ponujamo Lipico skupaj z ogledom kobilarne. Če bi imeli tam urejene še prenočitvene zmogljivosti, bi bil to v evropskem merilu fantastičen produkt. Velika napaka je, da se v Portorožu ni zgradilo golfišče. Takrat so bili apetiti po nepremičninah še večji kot po igrišču samem. Golfišče na Obali bi lepo zaokrožil mozaik naše ponudbe," razlaga o slovenski golfsceni Aleksander Kravanja, generalni sekretar Združenja za golfturizem.

Naložba v golfišče je za lastnika zelo dolgoročna in sama po sebi se težko kdaj povrne – se pa posredno povrne s porabo gostov v hotelih in gostinskih zmogljivostih. Podobno kot žičnice za gorske turistične kraje so tako golfišča v interesu lokalnih ponudnikov turističnih zmogljivosti in gostinskih storitev.

Golf je treba prodajati s turističnimi paketi

"Mi moramo izboljšati povezavo golfišč s ponudbo incoming turizma. Ne moremo graditi samo na podlagi članstva in lokalnih igralcev golfa. Ljudi je treba pripeljati na naše destinacije in golf povezovati s paketi gastronomije, kulture in drugega turizma," razlaga Matjaž Žnidaršič, pomočnik direktorja prodaje Sava Turizem.

Pa je golf statusni simbol? "Ja, v neki fazi še vedno je. Sam sem golfist, vendar že dolgo ne razmišljam o njem kot o statusu. V ospredju je čisti užitek biti v naravi, na zelenicah in v premagovanju lastnega hendikepa," še dodaja Žnidaršič.

Ljudi učimo, kako odkrivati vašo deželo

"Ljudi učimo, kako odkrivati vašo deželo, ne zgolj potovati skozi njo proti Avstriji ali Hrvaški. Če Američanom v Evropi omenim golf, potem to povezujejo s Škotsko in Irsko, nikakor ne s Slovenijo. Tu jih vseskozi izobražujemo," tako o golfturizmu razlaga ameriški organizator potovanj iz agencije Unique European Travel in velik ljubitelj Slovenije Dan Krull. "Golf kombiniramo s ponudbo vaše kulture. En dan igramo golf, drugi dan odkrivamo vaše jame in gradove. Potem spet igramo, obiščemo Bled in odkrivamo slovensko kulinariko. Premalo promovirate tudi vašo Istro, ki je zares čudovita."

Evropska ponudba golfa je popolna neznanka tudi v Kanadi, sodeč po pogovorih s kanadskimi organizatorji potovanj za golf. Podobno kot Slovenija je bila pred leti neprepoznavna golfdestinacija tudi Italija. Vendar jim je s posebnim projektom promocije golfa uspelo v zadnjih dveh letih za kar 25 odstotkov povečati prihodke tamkajšnjih golfišč. Svoje pa bo verjetno dodala tudi letošnja nagrada za trajnostni razvoj na področju golfa.

Tisto, kar golfistom trenutno ponujamo, je mir

Ne glede na to, da golfska turistična industrija zadnjih deset let stabilno raste, pa države južnega Sredozemlja vseeno čutijo posledice svetovne gospodarske krize in terorističnih napadov.

"Svetovni položaj je zelo zapleten in negotov. Imamo Putina, imamo Trumpa. Tisto, kar pri nas trenutno ponujamo golfistom, je mir. Ne toliko sonce, pesek in lepe plaže. Ljudje se bojijo, potem ko se je v določeni državi zgodil teroristični napad. V glavah imajo signal nevarnosti in strahu," razlaga Carlos Ramos, organizator golfskih potovanj iz obmorske regije Algarve na Portugalskem.

"Lani smo imeli v Turčijo vsesplošno turistično krizo. Toda med letom so se stvari umirile. V poletni sezoni je bilo sicer manj Nemcev, smo pa zaznali več Rusov. Več so začeli potovati tudi Turki. Ko se je lani zgodila Nica, sem si rekel – o moj Bog! Si sploh upam iti letos v Cannes? Toda stvari gredo mimo in te grožnje smo sprejeli za novo realnost," razlaga Turek Yavuz Kucuk. Thierry Costanza, organizator golfskih potovanj iz Marakeša, pa dodaja: "Vse dokler bo obstajalo človeštvo, bomo ljudje potovali. To nam je v krvi. Jaz bom, ne glede na strah, ki nam ga želijo zasejati teroristi, potoval. Tako tudi vi. Vse drugo je v glavah ljudi. Uživajmo življenje in igrajmo golf."

Slovenskemu turizmu manjka ponudbe za premožne in petične goste. In mogoče je ravno golfski turizem odgovor na njihove potrebe ter tudi daljše bivanje v Sloveniji. Pričakovanja Mednarodne borze golfa in potovanj IGTM oktobra prihodnje leto so torej velika.

Marjana Grčman