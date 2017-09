Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenski očaki so med planinci izredno priljubljeni. Foto: BoBo Zemljevid transverzale. Foto: PZS Dodaj v

Slovenska planinska pot v enem dnevu: 23 vrhov, 58 koč in 599 kilometrov poti

Vsak udeleženec prispeva svoj delež

30. september 2017 ob 18:11

Kranjska gora - MMC RTV SLO, Val 202

Slovenska planinska pot v enem dnevu je skupni projekt in združevanje športnih navdušencev, pohodnikov, tekačev in gorskih kolesarjev, ki obožujejo slovenski gorski svet.

Vsak posameznik lahko le sanja, da bi v enem dnevu premagal vseh 599 km Slovenske planinske poti, a če vsak udeleženec prispeva svoj delež, lahko s skupnimi močmi prehodimo, pretečemo ali prekolesarimo celotno pot od Maribora do Ankarana v enem dnevu.

"Ideja je, da se družimo in 600 kilometrov naredimo skupaj. Vsak poskrbi za svojo logistiko, traso smo razdelili na 140 odsekov, vsak si izbere, katerega bo prehodil (oz. pretekel ali prekolesaril)," je za Val 202 povedal organizator današnjega dogodka Anže Kristan.

Del, ki so si ga zainteresirani izbrali, je lahko sestavljen iz poljubnega števila zaporednih odsekov. V Planinski zvezi Slovenije so ob napovedi dogodka zapisali, da upajo, da se bodo nekateri odločili tudi za običajno manj obiskane dele poti, ki pa znajo biti ravno zato še bolj zanimivi, in tako omogočili skupno zmago projekta.

Ključnega pomena - zdržati brez spanca

Tako, če vsak udeleženec prispeva svoj delež, lahko s skupnimi močmi prehodimo, pretečemo ali prekolesarimo celotno pot od Maribora do Ankarana oziroma Debelega rtiča v enem dnevu. "Slovenija je raznolika, pot ponuja edinstvene občutke," je povedal Kristan. Transverzala se je začela včeraj opolnoči in se zaključi danes opolnoči, jutri pa bo na Valvasorjevem domu pod Stolom organiziran še piknik vseh udeležencev.

Eden tistih, ki je transverzalo opravil, je Marjan Zupančič, in to v dobrih sedmih dneh. "Za svojo dušo hodim v hribe, nikoli ne zbiram žigov. Prvič sem jih zbiral za transverzalo - to je izredno lepa pot," je povedal in dodal, da je ključnega pomena pri osvojitvi transverzale, koliko časa lahko zdržiš brez spanca.

K. S.