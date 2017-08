Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! V počastitev slovenskega državnega praznika so na Šrilanki organizirali gala večerjo. Foto: Osebni arhiv družine Butul 100-članska kuharska ekipa je pripravila 20-metrsko potico. Foto: Osebni arhiv družine Butul Na gala večerji niso manjkale niti Prešernove fige, oblite s čokolado. Foto: Osebni arhiv družine Butul Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenske praznike počastijo tudi v Šrilanki

Častni konzul Sanad Ukvate ob dnevu državnosti priredil večerjo

12. avgust 2017 ob 07:43

Družina Butul z Manžana je v Šrilanki, kjer je v zadnjih letih že skorajda doma, znova sodelovala pri veličastnem dogodku, ki utrjuje pogled na Slovenijo in obenem širi možnosti večplastnega sodelovanja s tem delom Azije.

V počastitev slovenskega državnega praznika so v Šrilanki namreč organizirali gala večerjo, kjer so pri organizaciji pomagali tudi Butulovi. Neizkoriščenih možnosti je še precej, pravi sogovornik Mateje Brežan, Mitja Butul pa je v pogovoru med drugim povedal, da je slovenske jedi v poročni jedilnik vključila tudi hčerka šrilanškega predsednika.

Mitja Butul, med Šrilanko in Manžanom, tokrat smo vas ujeli v Sloveniji. Za koliko časa?

Vedno smo in bomo še razpeti med Manžanom in Šrilanko. Pred kratkim smo se vrnili iz Šrilanke, kjer smo naredili veliko delo, zaradi tega smo tudi bolj srečni in z veliko energije gremo v te "manžanske vode". Že razmišljamo, da bomo decembra spet odpotovali v Šrilanko, po nove zgodbe, izkušnje, dogodivščine ... Pa tudi malo počitka.

Omenili ste pomemben dogodek, ki vas navdihuje z optimizmom. Ključna oseba je ugledni šrilanški poslovnež Sanad Ukvate.

Ja, Slovenija ima srečo, da je tudi naš prijatelj Sanad Ukvate sprejel povabilo, da postane častni konzul, zdaj že generalni častni konzul Slovenije v Šrilanki. Gre za osebo izredno odprtega srca, dolgoročnih pogledov, gre za poslovneža, ki je izredno spoštovan, ne samo v Šrilanki, ampak po vsej južni Aziji. S svojimi povezavami širom sveta je velik ambasador Slovenije. Slovenijo ima rad, pri nas je bil že kar nekajkrat, ko govori o Sloveniji, govori o superlativih, in ko naredi v Šrilanki nekaj v čast Slovenije, je to nekaj veličastnega.

Tudi tokrat se je odločil počastiti naš državni praznik, 25. junij. Petsto gostov se je nabralo, številni med njimi so zelo ugledni ljudje.

Gospod Sanad Ukvate je dogodek organiziral v hotelu Mont Lavigna, to je nedaleč od Colomba, kjer se vrti ves šrilanški kapital. Ta prostor je zanimivo središče azijskih poslovnežev, uglednežev in diplomatov, tu je namreč vedno več držav, ki odpirajo svoja veleposlaništva. Odziv je bil velik, okoli 500 gostov je bilo na tej prireditvi, ki bi jo lahko imenovali tudi gala večerja. Prišli so vsi diplomati, ki so v Šrilanki, številni poslovneži, vsi častni konzuli, ki zastopajo države, ogromno je bilo prijateljev, prišle so tudi družine poslovnih partnerjev, hotelirjev, turističnih delavcev in presenetljivo veliko število novinarjev. O tem se je brez dvoma govorilo. Veseli smo, da smo lahko bili poleg, da nas je izbral za pomoč pri izpeljavi te prireditve.

Slovenija se je predstavila skozi hrano, skozi domačo kapljico, pri tem vam je pomagal tudi Mojmir Šiftar. Kaj vse se je znašlo na mizi?

Pred dvema letoma je kuhal naš sin Črt, ki je še pred tem razveseljeval tudi zunanjega ministra Šrilanke. Tokrat smo se odločili, da ponovno podpremo mlade. Povabili smo Mojmirja, da sodeluje pri tem projektu. On je brez dvoma eden izmed najboljših slovenskih kuharjev, je mlad, a kljub temu ima za seboj številne lepe uspehe, tako na področju kulinarike kot tudi na osebnem področju. Mojmir Šiftar je fant, o katerem boste še veliko slišali. Ponosni smo na to, da so gostom stregli naše oljčno olje, naše marmelade. Pripeljali smo kraški pršut, sir tolminc, ajdovo kašo, delali smo tudi polento. Mojmir je pripravil odličen jedilnik, dodal je tudi kančke odtenkov gorskih in sredozemskih zelišč. Izredno smo jih presenetili tudi s sladicami. Mojmir je namreč pripravil Prešernove fige, obložene s čokolado, s 100-člansko kuharsko ekipo so pripravili 20-metrsko potico. Rdeča nit so bile slovenske jedi, kar 21 smo jih našteli, ob tem smo seveda točili tudi slovenska vina.

