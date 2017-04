Slovenski vinarji v ZDA pobrali 81 medalj

Mednarodno ocenjevanje vin Finger Lakes

17. april 2017 ob 18:15

New York - MMC RTV SLO

Slovenska vina so se znova odlično odrezala na dveh vinskih ocenjevanjih v ZDA, že tradicionalnem tekmovanju Finger Lakes Wine Competition in letošnjem prvem Great American Wine competition.

Ocenjevanje v Finger Lakesu, največji vinorodni pokrajini v zvezni državi New York, velja za enega večjih, saj vsako leto na njem sodelujejo vinarji z vsega sveta s skupno skoraj 4.000 vzorci.

Tudi letos sta izbor vin slovenskih vinarjev opravila priznana mednarodna ocenjevalca vin, Marin Berovič z Biotehnične Univerze v Ljubljani in Andrejka Gažovič, sommelierka Le Cordon Bleu Collegea Miami in direktorica VinoFeela, Zavoda za vinski turizem Slovenije. Oba sta bila kot edina izbrana predstavnika Slovenije tudi člana 54-članske ocenjevalne žirije sodnikov z vsega sveta.



S skoraj stotimi izbranimi vzorci slovenskih vin, med katerimi so bila tako rekoč vsa velika imena, je skupaj kar 81 slovenskih vin prejelo medalje, od tega 22 zlatih. Tri vina so prejela veliko zlato medaljo - penina Prestiž Extra Brut bizeljske kleti Vina Istenič, penina Silveri Nature Zero (Silveri iz Goriških brd) in sladko vino Jakob (vinarstvo JNK, Vipavska dolina), ob tem pa še medica Čebelarne Novak.

Najuspešnejša vinska klet je bil tokrat ptujski Pullus, s tremi zlatimi medaljami za modro frankinjo in dvema za sauvignon, petkrat srebrno in enkrat bronasto.

Podelitev medalj bo tudi letos v Ljubljani, kjer bo medalje podelil veleposlanik ZDA v Ljubljani.

K. S.