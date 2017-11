Smučarje prvič letos sprejeli tudi na Krvavcu in v Kranjski Gori

Na Kaninu ta konec tedna ne bodo smučali

24. november 2017 ob 13:20

Kranjska Gora,Krvavec - MMC RTV SLO, STA

Prvič v novi zimski sezoni so zagnali žičniške naprave v Kranjski Gori in na Krvavcu, že od začetka novembra pa navdušenci na snegu lahko uživajo na Kaninu in Voglu.

Smučišča obratovanje prilagajajo vremenskim razmeram, zato zaradi slabše vremenske napovedi ta konec tedna na Kaninu smuka ne bo mogoča. So pa smučarsko sezono začeli v Kranjski Gori. Obratovala bo vlečnica Mala Mojca, smuka pa bo za vse brezplačna. Šele ko bodo vremenske in snežne razmere to dopuščale, bodo postopoma odprli še preostale dele smučišča.

Naprave bodo prvič v letošnji sezoni zagnali tudi na Krvavcu. Obratovali bodo krožnokabinska žičnica in pet drugih naprav.

Na Voglu smučajo že vse od 11. novembra, a letos so naprave prvi zagnali na Kaninu. Tam sicer ta konec tedna zaradi napovedanih padavin in vetra ne bodo smučali, si pa prizadevajo za hitrejšo krožnokabinsko žičnico. Vnovično obratovanje načrtujejo konec prihodnjega tedna, od 8. decembra pa naj bi naprave obratovale vsak dan.

Večina drugih smučišč po Sloveniji začetek obratovanja načrtuje v decembru, je pa vse odvisno tako od naravnega sneženja kot od dovolj nizkih temperatur, ki omogočajo umetno zasneževanje. Večjih investicij v žičničarstvu tudi letos ni bilo, pravijo pa, da so storili veliko za urejenost smučišč in dodatno ponudbo. Veliko pozornosti namenjajo zanesljivosti in varnosti obratovanja žičniških naprav.

P. B.