Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 20 glasov Ocenite to novico! Smučišče na Kaninu bodo slovesno odprli v petek, 23. decembra, je potrdil v. d. direktorja javnega zavoda Sončni Kanin, Marijan Skornišek. Foto: Mariša Bizjak/Radio Koper Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Smuka na Kaninu še pred prazniki

Odprtje smučišča kljub pomanjkanje snega

13. december 2016 ob 09:24

Bovec - MMC RTV SLO

Še pred božičem se bodo lahko po Kaninu lahko spuščali ljubitelji smuke - takšna je napoved upraviteljev smučišča.

Po drugi strani napovedi snežnih padavin niso obetavne, zaradi temperaturne inverzije pa je na zgornjih delih smučišča od 30 do največ 40 centimetrov snega, medtem ko ga na progi trisedežnice Skripi sploh ni.

Ne glede na snežne razmere v. d. direktorja javnega zavoda Sončni Kanin Marijan Skornišek napoveduje odprtje v petek, 23. decembra, a smuka bo zaradi pomanjkanja snega mogoče le na Sedlu in Prevali: "Kljub obratovanju bodo nemoteno potekala še nekatera dela. Uredili bomo tudi tekaško progo, ki sicer ne bo dolga, bo pa na veliki višini, ter sankališče za otroke in vrtec na snegu," je dejal Skornišek.

Še ta teden pričakujejo obratovalna dovoljenja za sedežnice, opravili so tudi HACCP-pregled, tako da bo obiskovalcem na voljo tudi gostinski del. "Podjetje bo opravljajo vse dejavnosti na smučišču, razen smučarske šole, za katero bodo skrbeli zunanji sodelavci," je pojasnil Skornišek.

Glede na številne zaplete skoraj štiri leta po nesreči na Kaninu Skornišek nerad napoveduje uspešnost sezone: "O tem je zelo težko govoriti. Za zimo pričakujem od 15.000 do 20.000 ljudi, veliko pa stavim na poletje glede na to, da sta bili zadnji dve sezoni izjemno uspešni," je še dejal.

V glavni sezoni do 12. marca bo za dnevno vozovnico zgolj na slovenski strani treba odšteti 29, za smučanje na obeh straneh Kanina 35 evrov, za otroke in mladostnike od 10. do 20. leta 22 oz. 26 evrov, za starejše od 65. do 75. leta pa 26 oz. 31 evrov.

Mariša Bizjak, Radio Koper