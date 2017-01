Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nekateri potniki na nadaljevanje potovanja v Carigradu čakajo že več dni. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Snežni kaos v Carigradu ohromil eno najprometnejših letališč na svetu

Skozi Atatürk potujejo tudi številni slovenski potniki

11. januar 2017 ob 12:54

Carigrad - MMC RTV SLO/STA

Zaradi snežnega kaosa zadnjih dni je carigrajsko letališče Atatürk danes znova odpovedalo več sto poletov, na letališču pa je zaradi močnega sneženja obtičalo več sto ljudi.

Nekateri potniki na letališču, ki je pomembno prometno vozlišče na potovanjih z zahoda na vzhod sveta in nasprotno, na nadaljevanje potovanja čakajo že več dni. Močno sneženje se je v Carigradu začelo v noči na soboto.

V preteklih dneh je bilo glede na poročanje časnika Hürriyet v nekaterih delih velemesta več kot meter snega. Kot še navaja časopis, naj bi bilo to najmočnejše sneženje v Carigradu v zadnjih 30 letih.

Zdaj je sicer nastopila odjuga, a letalska družba Turkish Airlines je zaradi slabega vremena tudi danes odpovedala več deset poletov. Najbolj so bili prizadeti notranji poleti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Na letališču so pred okenci nastale dolge čakalne vrsti ljudi, ki imajo vprašanja v zvezi z letalskimi vozovnicami in hotelskimi namestitvami. Prišlo je tudi do prepirov med posameznimi potniki in osebjem.

