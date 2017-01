Španska restavracija Robin Hood zaračunava bogatim in hrani revne

Španci še čutijo posledice recesije

31. januar 2017 ob 06:23

Madrid - MMC RTV SLO

Restavracija Robin Hood v središču Madrida je v času kosila videti kot značilna španska restavracija, kjer je težko dobiti mizo, a zvečer se spremeni v edinstven prostor. Decembra lani odprta restavracija namreč vsak večer brezdomcem ponuja brezplačno večerjo – a ne v slogu hrane iz menze, ampak vrhunsko kulinariko.

"Želim, da jedo z enakim dostojanstvom kot kateri koli drugi gost. In enako kakovostno, s kristalnimi kozarci, ne plastičnimi, in v vzdušju prijateljstva in pogovora," je za NPR povedal oče Ángel Garcia Rodriguez, 80-letni katoliški duhovnik, ki vodi restavracijo.

Oče Ángel je ustanovil tudi Glasnike miru, območno dobrodelno organizacijo, ki je eno izmed zapuščenih madridskih cerkva preuredila v center, odprt za mestno brezdomsko skupnost 24 ur na dan, v njem pa ponujajo brezplačno kavo, televizijo in prenočišče, s kolegi tudi vsak dan darujejo mašo.

V Robinu Hoodu običajni gostje plačujejo zajtrk in kosilo, da lahko nato večerjo brezdomcem strežejo brezplačno. Restavracija je naglo postala ena najbolj vročih v mestu – osebje so "ukradli" luksuznim hotelom, enkrat tedensko v njej kuhajo kuharski zvezdniki, mize za kosilo pa so razprodane do konca marca.

Vsak večer nahranijo sto ljudi

Ob vhodu visi izvesek s hišnimi pravili: Gostje lahko pojéjo, kot jih je volja, dokler ne motijo preostalih gostov. Lahko uporabljajo brezplačni wi-fi in si izposodijo mobilni telefon, če morajo koga poklicati. Lahko celo prinesejo lastno hrano, naročijo pa samo pijačo, če želijo. In še več: prevzamejo lahko kuhinjo za rojstnodnevno zabavo ali ob kaki drugi posebni priložnosti.

Med božičnimi prazniki so v Robinu Hoodu gostom stregli krepko gobovo juho, puranjo pečenko s krompirjem in vaniljev puding. Gallardo, eden izmed gostov, pravi, da ga je obrok spominjal na stare božiče, preden je računovodska firma, ki jo je vodil, bankrotirala in je morala odpustiti 60 uslužbencev.

Ob tem na svojem prenosnem telefonu kaže fotografije dolge jedilne mize, polne slaščic in francoskih vin. Fotografije so bile posnete pred dvema letoma pri njem doma, preden je moral prodati hišo, da je poplačal dolgove. "Bili smo kot vsaka druga družina," razlaga 48-letni Gallardo in zmajuje z glavo. Njegova žena ga je zapustila, on pa živi na ulici in spi v nišah za bankomate.

Špansko gospodarstvo se je sicer iz recesije izkopalo, a njene učinke prebivalci še čutijo, nezaposlenost pa je še vedno okoli 20-odstotna. Restavracija Robin Hood vsak večer nahrani približno sto ljudi.

K. S.