Športniki štafeto prenesli iz Pirana na Triglav

Za podvig "Od 0 do 2.864" so potrebovali 17 ur

22. maj 2017 ob 16:59

Piran - MMC RTV SLO

Dvanajst športnikov je v petek izvedlo ekstremno štafeto, pri kateri so s skupnimi močmi premagali razdaljo med najnižjo in najvišjo točko v Sloveniji. Pot med piranskim svetilnikom in Aljaževim stolpom so premagali v manj kot 17 urah.

Nenavadno štafeto, ki je združila športnike iz različnih disciplin, so organizatorji načrtovali že dalj časa. Izpeljati so jo poskušali že jeseni, vendar takrat zaradi neugodnih vremenskih razmer niso našli ustreznega termina. Muhasto vreme je določitev datuma oteževalo tudi spomladi, vendar je ekipa nazadnje le našla ustrezen dan za podvig, ki ga je tudi uspešno opravila.

Podvig so začeli trije cestni kolesarji. Rok Potočnik je štafeto otvoril ob 2:30 pred piranskim svetilnikom ob rtu Madona in štafetno palico prepeljal do Kozine, kjer jo je predal Marku Stražarju. Drugi kolesar je premagal razdaljo od Kozine do Solkanskega mostu, kjer je štafeto predal še tretjemu športniku na cestnem kolesu, Boru Šumradi, ki je po soški dolini prekolesaril do Ljubinja pri Tolminu.

Na Ljubinju je čakal gorski kolesar Jani Rutar in se prebil do planine Kuk, tam pa je štafeto prevzela gorska tekačica Barbara Novak, ki se je s Kuka povzpela na Vogel. S štafetno palico se je na gorskem kolesu z Vogla do Bohinjskega jezera spustil Gregor Čolnik, čez jezero pa jo je prepeljal kajakaš Mark Albreht, ki je veslal od Ukanca do Ribčevega Laza.

Na drugi strani jezera je nalogo prevzel še en gorski kolesar, Matej Pobežin, ki se je povzpel na planino Uskovnica, od tam pa je štafeto do jame pod Kredarico prenesel gorski tekač Luka Kramarič. Sledil je najbolj ekstremen del poti, kjer se je plezalec Jaka Ortar skozi Ivačičevo jamo pod Kredarico povzpel do grebenske poti, ki vodi na Triglav. Zadnji del poti sta v slabih vremenskih razmerah premagala še zadnja udeleženca štafete, Nejc Štebe in Matevž Blaznik, pridružil pa se jima je tudi ustanovitelj ŠD FreeApproved Anže Čokl. Štafeta je Aljažev stolp dosegla ob natanko 19:20.

Štafeta kot priprava na festival

Projekt, ki so ga poimenovali "Od 0 do 2.864", je društvo FreeAproved v sodelovanju z Addidasom organiziralo v sklopu priprav na športni festival Soča Outdoor, ki se bo odvil med 30. junijem in 2. julijem v Tolminu. Na peti izvedbi festivala bodo na svoj račun prišli tako ljubitelji gorskega teka in kolesarstva kot tudi privrženci rečnih športov in padalstva ter zmajarstva. Organizirani bodo štirje trailski teki (na 10, 15, 25 in 45 kilometrov) in kolesarski maraton MTB, poleg tega pa še tekma v zmajarstvu in 7-kilometrska hitrostna dirka jadralnih padalcev.

M. Z.