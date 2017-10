Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Od začetka 2017 do konca septembra so v turističnih nastanitvenih objektih našteli več kot 3,8 milijona turističnih prihodov in več kot 9,9 milijona turističnih prenočitev. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Preveč turistov v Ljubljani? Meščani ne mislijo tako. Dodaj v

Število tujih turistov v Sloveniji še naprej narašča

Prenočitev domačih turistov je bilo manj kot lani

30. oktober 2017 ob 12:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Turistični delavci so v septembru našteli blizu 1,1 milijona turističnih prenočitev in nad 458.000 prihodov turistov, kar je za sedem odstotkov več prenočitev in prihodov kot v enakem obdobju lani.

Največ turistov je bilo iz Nemčije, Avstrije, Italije, Velike Britanije, ZDA in Češke. Največ nočitev, 63 odstotkov vseh, je bilo v hotelih, sledili so kampi, zasebne sobe, počitniška naselja in mladinski hoteli. Manj kot pred letom dni je bilo nočitev v kampih, v ostalih zmogljivostih pa se je število nočitev povečalo.

Manj kot septembra lani pa je bilo prihodov in prenočitev domačih turistov. Prihodov domačih turistov je bilo nekaj nad 101.000, kar je predstavljajo šest odstotkov manj kot v septembru 2016, njihovih prenočitev pa skoraj 293.000, kar je za tri odstotke manj kot v septembru 2016.

V Sloveniji je bilo v prvih devetih mesecih 3,8 milijona prihodov turistov, kar je 14 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, in 9,9 milijona prenočitev oz. 12 odstotkov več. Od tega je bilo prihodov tujih turistov 2,8 milijona oz. 18 odstotkov, njihovih prenočitev pa 6,8 milijona oz. 16 odstotkov več.

K. K.