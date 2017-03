Število turističnih prenočitev v Turčiji še vedno upada

V januarju skoraj 10 odstotkov turistov manj kot lani

5. marec 2017 ob 10:26

Carigrad - MMC RTV SLO/STA

Čeprav se je število ruskih turistov v Turčiji v zadnjem času okrepilo, v splošnem število turističnih prenočitev še vedno upada. Januarja letos je Turčijo skupno obiskalo 9,8 odstotka turistov manj kot januarja lani.

Turčija ima negativne turistične rezultate že od druge polovice leta 2015, največ krivde za to pa pripisujejo terorističnim napadom, poskusu državnega udara ter konfliktu s kurdskimi borci.

Ruski turisti, ki po obnovitvi odnosov med državama ponovno več potujejo prek Črnega morja, so se po številu prenočitev uvrstili na peto mesto. Januarja jih je Turčijo obiskalo približno 40.000, kar pa je še vedno precej manj kot število turistov iz Nemčije in Irana.

Odnosi med Turčijo in Rusijo so se sicer zaostrili novembra 2015, ko je Turčija v bližini sirske meje sestrelila rusko vojaško letalo. Nekaj več kot pol leta pozneje se je Turčija za incident opravičila in s tem spodbudila začetek izboljšanja odnosov.

Januarja je Turčijo, ki turizmu pripisuje skoraj petodstotni prispevek k bruto domačemu proizvodu, skupno še vedno obiskalo več kot milijon turistov. Vlada vseeno načrtuje dodatne ukrepe za povečanje turističnega obiska - med njimi so tudi pozivi turškim državljanom, ki živijo v tujini, naj počitnice preživljajo v domovini.

V letu 2016 je število turistov upadlo za 25 odstotkov - na 31 milijonov, prihodki iz turizma pa za 30 odstotkov - na 19,7 milijarde evrov.

P. B.