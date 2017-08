Švicarski hotel razburil z "napotki za judovske goste"

Antisemitizem ali standardne zahteve?

16. avgust 2017 ob 19:45

Zürich - MMC RTV SLO

Hotel v švicarskem letovišču Arosa je sprožil mednarodni incident z napisi, ki so judovske goste pozivali, naj se pred uporabo bazena oprhajo, zamrzovalnik pa uporabljajo le ob določenih urah. Je šlo res za antisemitizem, kot zdaj obtožujejo hotel, ali zgolj za nerodno ubeseditev nekih uveljavljenih hotelskih standardov?



Novica o domnevno neprimernih napisih se je razširila, ko je eden od ogorčenih gostov na Facebooku objavil fotografijo napisa ob bazenu hotela Paradies. "Naše judovske goste – ženske, moške in otroke – prosimo, naj se pred uporabo bazena oprhajo. V primeru kršitve pravila bomo prisiljeni (zapreti) bazen za vas," je pisalo na napisu ob bazenu.

Drugi sporni napis je visel v kuhinji in je judovskim gostom sporočal, da imajo dostop do zamrzovalnika, v katerem so shranjevali košer hrano, samo med 10. in 11. uro ter med 16.30 in 17.30. "Upam, da razumete, da naša ekipa nima rada, da se jo stalno moti," so še zapisali.

Izrael protestira

Napisa sta zaokrožila po spletu potem, ko je eden od ortodoksno judovskih gostov o njih spregovoril za izraelsko televizijo. "Osebje je bilo res prijazno do nas. A nekega jutra sem prišel v spodnje prostore in zagledal napis. Bil sem šokiran!" je povedal.

Zaradi napisov se je usul plaz kritik predstavnikov izraelske države, ki hotelu očitajo antisemitizem. Namestnica izraelskega zunanjega ministra Tzipi Hotovely je napise označila kot "antisemitsko dejanje najslabše in najgrše vrste", odgovorne pa ovaditi zaradi zločina iz sovraštva. Hotovelyjeva še meni, da znaki kažejo na antisemitizem, ki da preveva celotno Evropo. "Na žalost je antisemitizem v Evropi še vedno realnost in moramo zagotoviti, da bo kazen za incidente, kot je bil ta, odvrnila od podobnega početja tiste, ki še vedno nosijo bacil antisemitizma," je dejala.

Tudi jeruzalemski Center Simona Wiesenthala je izrazil ogorčenje in v pismu zahteval, naj hotel zaradi sovražnega govora zaprejo, njegovo vodstvo pa kaznujejo. Ko je izraelski veleposlanik v Švici Jakob Keidar s hotelom navezal stik, so sporne napise odstranili.

Napis zbudil spomine na holokavst?

Tiskovni predstavnik švicarskega zunanjega ministrstva Tilman Renz je za AFP pojasnil, da je bilo ministrstvo v stiku z veleposlanikom. "Švica obsoja rasizem, antisemitizem in diskriminacijo v kakršni koli obliki," je ministrstvo pojasnilo Keidarju.

Kot poroča BBC, naj bi judovske goste še posebej zmotil napis o prhanju, saj jim v spomin prikliče čase holokavsta, ko so pazniki v koncentracijskih taboriščih Jude pošiljali "pod prho", kar so bile dejansko plinske celice.

Pritožbe drugih gostov

V Hotel Paradies prihaja veliko gostov iz Izraela, od katerih so nekateri ortodoksni Judje iz Velike Britanije, Belgije in Izraela. Hotel se brani, da nima nobenih težav z judovskimi gosti, sploh pa ne z Judi, da pa so napise nerodno ubesedili in bi morali z njimi nasloviti vse goste, ne zgolj izpostaviti Jude. Kot je pojasnila upravnica hotela Ruth Thomann, odgovorna za sporne napise, se je zanje odločila, ker je kar nekaj judovskih gostov plavalo v bazenu z oblačili, kot so majice, pred plavanjem pa se niso oprhali, kar sicer od vseh gostov zahteva večina hotelov.

Kar pa se tiče glavnega hotelskega hladilnika, do katerega gostje sicer nimajo dostopa, saj je namenjen osebju, so naredili izjemo za judovske goste, da bi lahko shranjevali svojo košer hrano, da pa jim ni bilo po godu, da so gostje nato v hladilnik hodili ob vseh urah. "Napis je bil naslovljen na judovske goste preprosto zato, ker drugi gostje hladilnika ne smejo uporabljati, od naših judosvkih gostov pa smo želeli le, da dostopajo do hladilnika samo ob dogovorjenih urah, ker bi bil položaj sicer nemogoč," je pojasnila.

Thomannova je še dodala, da čeprav si hotel želi, da bi se judovski gostje počutili v njem kot doma, pa "vedenje nekaterih teh gostov spravlja druge goste v nelagodje". "Prejeli smo več pritožb, zato moramo biti odgovorni do vseh gostov in najti ravnotežje."

K. S.