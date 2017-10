Tajska prepovedala kajenje na priljubljenih plažah

Prepoved tudi na Phuketu

11. oktober 2017 ob 16:43

Bangkok - MMC RTV SLO, STA

V primeru kršitve je prevideno do enega leta zapora ali pa plačilo do 100.000 bahtov (2.545 evrov), poroča britanski BBC.

Na Tajskem so uvedli prepoved kajenja na priljubljenih plažah, ki so pravi magnet za turiste z vseh koncev sveta. Kršiteljem bo grozila zaporna ali denarna kazen.

Prepoved kajenja bo veljala na 20 tajskih plažah, med drugim na med turisti priljubljenem otoku Phuket. Kadilcem pa bodo namenjena posebna območja zunaj plaž, kjer bodo lahko kadili in odlagali cigaretne ogorke.



Tajske oblasti so se za prepoved odločile, potem ko je oddelek za morske in obalne vire na tajskem okoljskem ministrstvu sporočil, da so samo v pesku na 2,5 kilometra dolgi plaži Patong na Phuketu pobrali skoraj 138.000 cigaretnih ogorkov. To je bila tretjina vseh smeti, ki so jih pobrali na plaži.

Sprva bo prepoved veljala na 20 plažah, če se bo izkazala za uspešno, pa bi jo lahko razširili na vse plaže. Oblasti razmišljajo tudi o podobnem ukrepu, s katerim bi turistom preprečili odmetavanje cigaretnih ogorkov z ladij v morje.